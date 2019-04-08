Удивительные факты о недвижимости

В 1963 году мужчина в Турции сбил стену в своем доме. За ним он обнаружил загадочную комнату и вскоре обнаружил запутанную систему туннелей с дополнительными пещероподобными комнатами. То, что он обнаружил, было древним подземным городом Деринкую.
Некто Сирс однажды продал по почте весь дом в виде гигантского сборочного комплекта. Было более 370 проектов домов, а в доме было более 30 000 деталей весом 25 тонн. Сирс утверждал, что человек со «средними» способностями может собрать его за 90 дней.
Когда Apple строила крупный дата-центр в сельской местности Северной Каролины, пара, которая прожила там 34 года, отказалась продать свой дом и участок земли стоимостью 181 700 долларов. Сделав бесчисленное количество предложений, Apple в итоге заплатила им 1,7 миллиона долларов, чтобы те ушли.
В Африке есть 4 миллиона кв. км плодородных земель, которые не могут быть обработаны, потому что мухи цеце продолжают убивать сельскохозяйственных животных.
В Японии дома считаются амортизируемыми активами. Там в 4 раза больше архитекторов и вдвое больше строителей на душу населения, чем в США. В стране нет домашнего капитала и практически нет домашнего улучшения промышленности.
Семья с имуществом, выходящим на Зону 51, отказалась от предложения правительства выкупить их землю на 5,2 миллиона долларов. Поэтому судья отобрал у них землю и передал ее ВВС.
Квартира в Париже оставалась незанятой и закрывалась на 70 лет. Арендная плата была выплачена вовремя, и внутри квартиры была обнаружена картина стоимостью 2 миллиона евро, когда арендатор умер.
В Бельгии есть небольшой участок земли в четыре акра, который принадлежит Германии. Он состоит из одного жилого дома с садом.
Мэдисон Сквер Гарден не платит налоги на имущество с 1982 года, потому что 10-летнее снижение налогов было непреднамеренно сделано бессрочным из-за технической ошибки. Это стоило Нью-Йорку (и сэкономило МСГ) около 200 миллионов долларов.
В 2005 году шведский миллионер Йохан Элиаш купил лесной участок площадью 400 000 акров в тропических лесах Амазонки с единственной целью его сохранения.
Мужчина из Огайо по имени Билли Стэндли купил 3 участка для захоронения рядом со своей женой, и его сыновья построили прозрачную шкатулку из плексигласа, чтобы он мог быть похоронен, сидя на своем покрашенном в заказ мотоцикле Electra Glide 1967 года.
В 2012 году мужчина в Понтиаке, штат Мичиган, чей дом должен был быть снесен, поменял номера домов со своим соседом, и команда по сносу закончила тем, что сносила не тот дом.
Фото: dpchas.com.ua
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