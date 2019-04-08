Как сделать подвал в квартире на первом этаже

Как показывает практика, квартиры на первом этаже не особо пользуются спросом у покупателей, потому что имеют массу недостатков. Цены на такие квартиры на порядок ниже, особенно в тех случаях, когда общий подвал, находящийся под домом находится в аварийном состоянии, что встречается довольно часто. Но в то же время, квартира на первом этаже имеет существенные преимущества - практически всегда вы можете увеличить свою жилплощадь за счет расширения балкона или обустройства подвального помещения. Как обустроить подвал в квартире на первом этаже вы узнаете из этой статьи.

Юридическая сторона вопроса

Действующее законодательство, регулирующее строительные нормы никоим образом не регламентирует такого рода строительство. Получается, что при желании можно доказать, что обустройство подвала разрешено, сославшись на определенный законопроект или доказать, что такое строительство запрещено, взяв за основу другой закон. Именно поэтому, лучше всего согласовать свои действия с правлением многоквартирного дома или с руководством жилищно-коммунальной службы. Если при строительстве вами будут соблюдены все нормы, а именно: обустройство подвала не повлияет на работу проложенных ранее коммуникаций, подвал не будет выступать за границы стен дома, то вам не должны отказать.

Начинаем строительство

Типовой проект многоквартирных домов, в которых есть балкон в квартирах на 1-м этаже, дает возможность оборудовать подвальное помещение под своим же балконом использую нишу. В первую очередь необходимо определиться с глубиной подвала и выкопать под нишей яму, которая в дальнейшем будет подвалом. Одна из четырех стен будет смежной с общим подвалом, а 3 другие нужно сделать максимально ровными. На следующем этап строительства заливаем пол цементом и даем ему хорошо высохнуть. Обшиваем стены пластиком или вагонкой.

Делаем вход

Если вы планируете опускаться в подвал с уличной стороны, то вход в помещение можно соорудить с помощью маленьких железных ворот, по типу гаражных. Такие ворота вы можете заказать или купить уже готовые. Как вариант, вы можете спускать в подвал через люк в квартире, сейчас в продаже имеются такие люки, которые после отделки становятся незаметны и неотличимы от пола, т.к. полностью выполняются из такого же материала, как напольное покрытие комнаты.

Позаботьтесь о хорошем освещении

Если постараться и сделать в подвале качественное освещение, то можно использовать его в роли винного погреба иди небольшой кладовой. Рекомендуем сделать не менее четырех точек освещения, чтобы без труда найти нужные вещи или предметы. Также позаботьтесь о наличии розетки, чтобы иметь возможность убрать помещение при помощи пылесоса.

Фото: balkongid.ru

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