4 причины, почему стоит приобрести роскошный дом для отдыха во Франции в 2019 году

Местоположение - не единственная причина для покупки недвижимости (хотя, если бы это было так, Франция все равно была бы первой в списке).
С конца 2016 года, и особенно после президентских выборов во Франции 2017 года, людей готовых купить недвижимость во Франции стало гораздо больше. Многие приехали из Брюсселя и Лондона, воспользовавшись исторически низкими ценами. Чем более сельский дом, тем выгоднее, но даже недвижимость в таких местах, как Париж, имеет привлекательные цены.
1. Роскошь во всех формах и размерах
Во Франции так много типов домов для отдыха, что покупка одного из них может показаться вам недостаточной. Современные дома оснащены интеллектуальными устройствами и технологиями, такими как кофеварки и освещение, которым вы можете управлять дистанционно; мониторинг помещения, чтобы вы могли следить за детьми; и подогрев пола, чтобы сделать холодные утра намного более приятными.
Экологичность является краеугольным камнем некоторых роскошных домов во Франции, благодаря строительным материалам, которые придают первостепенное значение экологии, садам, в которых используются местные растения и цветы, и бесконечным бассейнам, которые гармонируют с вашим окружением. Конечно, здесь есть и традиционная усадьбы - загородные замки с видом на холмы, апартаменты на верхних этажах домов Парижа, залитые светом.
2. В Париже есть все и по привлекательной цене
Париж - центр культуры и моды, но он также вошел в историю как всемирное наследие ЮНЕСКО. С точки зрения современных рабочих рангов, согласно отчету Savills, он занимает почетную треть после Лондона и Нью-Йорка в таких областях, как инфраструктура, конкурентоспособность, производительность и мощность. Конечно, это туристическая достопримечательность, но это также город деловых возможностей и дом для многих международных штаб-квартир. Поскольку рынок жилья некоторое время падал, цены на дома в Париже сейчас лучше, чем обычно.
3. Лыжные шале легко доступны
Когда вы представляете себе красивое лыжное шале, возвышающееся на снежной горе, «доступность» - это не первое, что приходит на ум. Да, эти дома великолепны, но доступны ли?
ДА: департаменты Савойя и Верхняя Савойя Французских Альп находятся всего в часе езды от женевского аэропорта, который выполняет многочисленные рейсы в Лондон и из Лондона. Лыжники, которые хотят прибыть в пятницу вечером и отправиться домой в воскресенье днем, могут жить в своем роскошном лыжном шале в течение нескольких часов. Кроме того, благодаря множеству шале, предлагающих прямой доступ к лыжным трассам, вы находитесь всего в нескольких шагах от склонов для прокачки навыков.
4. Ваш дом отдыха - чья-то арендная мечта
Допустим, вы покупаете дом для отдыха во Франции, но предпочитаете посещать, когда малое скопление туристов. Вместо того, чтобы иметь дело с толпой, вам нравится Французская Ривьера в межсезонье. Или, может быть, вы хотите дом в горах для пеших и велосипедных прогулок вместо сноуборда. Когда туристов много, у вас будет много возможностей сдать дом в аренду, что позволит вам превратить его в источник дохода.
Два важных совета, о которых следует помнить: во-первых, приобретите недвижимость, которая была недавно отремонтирована. Вы будете знать, что все удовлетворяет необходимым критериям с самого начала. Во-вторых, подумайте о безопасности - это ваш дом, в конце концов. Самый простой вариант - купить квартиру класса люкс в управляемом здании. Таким образом, все будет проверено и сохранено в порядке во время вашего отсутствия и когда арендаторы занимают ваш дом.
Фото: vparis.net
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