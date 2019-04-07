Челси стал обладателем самого дорогого почтового индекса в Лондоне

The Forbes оценили самые дорогие почтовые индексы Лондона, проанализировав цены продажи домов в более чем 2300 районах с почтовыми индексами, согласно данным HM Land Registry.

1. SW3

Челси, Бромптон

Средняя цена продажи дома: £ 1,956,024 ($ 4,003,504)

SW3, расположенный между Бромптоном на севере и Челси на юге, является самым дорогим почтовым индексом в Британии, обойдя среднестатистического покупателя жилья почти на 2 миллиона фунтов стерлингов (4,1 миллиона долларов США). King's Road прорезает область через середину. Именно здесь когда-то поселились The Rolling Stones, а гуру моды Мэри Квант помогла породить модные тренды 60-х. Это было место, где можно было увидеть молодые красивые вещи. Сегодня они все еще там - просто намного богаче.

2. SW1X

Кнайтсбридж

Средняя цена продажи дома: £ 1 910 987 ($ 3 911 853)

Когда-то в этом районе, расположенном к югу от Гайд-парка располагался деревенский рынок скота, сейчас здесь находится самая дорогая в мире недвижимость: жилой комплекс, в котором каждый из лучших пентхаусов стоит предположительно 100 миллионов фунтов стерлингов (205 миллионов долларов). Всемирно известный магазин Harrods, где местные жители могут приобрести все, от страусиных яиц до ювелирных украшений, находится в двух шагах от отеля.

3. SW1W

Белгравий

Средняя цена продажи дома: £ 1 902 467 ($ 3 894 413)

Дальше на север находится Белгравий, по-французски «красивая роща». Маргарет Тэтчер живет на тихой Честер-сквер и может называть отечественную богиню Найджеллу Лоусон, миллиардера Романа Абрамовича и актрису Джоан Коллинз соседями. Попробуйте зарезервировать столик с террасами в одном из шикарных ресторанов Слоун-сквер - это будет стоить вам немалых денег.

4. W8

Кенсингтон

Средняя цена продажи дома: £ 1 891 100 ($ 3 871 252)

Наряду с бывшей резиденцией принцессы Дианы, Кенсингтонским дворцом, эта область может похвастаться одной из самых дорогих лондонских дорог - Кенсингтонским дворцовым садом, также известной как Ряд миллиардеров, где проживают одни из самых богатых лондонских жителей. Лакшми Миттал, самый богатый британский человек, и российский нефтяной магнат Леонард Блаватник разделяют усаженную деревьями улицу с посольствами России, Чехии и Израиля, среди прочих.

5. NW8

Сент-Джонс Вуд

Средняя цена продажи дома: £ 1 800 571 ($ 3 685 950)

Лес Святого Иоанна, заполненный большими викторианскими домами, быстро становится одним из самых жарких районов Лондона. Здесь располагается студии Abbey Road, где The Beatles выпускали некоторые из своих самых известных альбомов. Поклонники продолжают собираться на Abbey Road, где тысячи людей пытались воссоздать знаменитую обложку альбома Fab Four, пересекающих дорогу (к большому гневу местных водителей).

6. NW3

Хэмпстед-Хит

Средняя цена продажи дома: £ 1 697 553 ($ 3 475 009)

Всего в четырех милях к северу от центра города Хэмпстед больше не деревня, в которой поэт Джон Китс когда-то жил, но этот район с прилегающей территорией в 800 акров, ведущей к самой высокой точке Лондона, все еще дает ему ощущение отдельного места. Его извилистые улочки могут похвастаться одними из самых дорогих домов в Лондоне, которые оценили многие из старой интеллигенции Хэмпстеда, но NW3 остается магнитом для представителей мира искусства и СМИ. Более недавние жители включают Spice Girl Эмму Бантон и бывшего игрока Арсенала Тьерри Анри.

Фото: skyscanner.ru

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