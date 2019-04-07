Как поступить в случае, когда вы залили соседей

Иногда виновниками затопления, увы, становимся мы сами. И дело вовсе не в невнимательности или забывчивости, часто причиной затоплений становятся внутридомовые коммуникации. Как поступить, если вы затопили соседей?

Если вы обнаружили, что заливаете соседей, остановите воду. Если причина случившегося в том, что вы забыли выключить смеситель, стиральную машину или в ванне набралось слишком много воды - просто выключите воду. Если потоп вызван поломкой водных коммуникаций, и нужно перекрывать воду в стояке - звоните в аварийную службу или управляющую компанию, которая отвечает за содержание дома.

Соседей стоит скорее предупредить о протечке, чтобы свести повреждения к минимуму. Затопленные соседи наверняка попросят управляющую компанию составить акт о заливе вами их квартиры.

Если причиной протечки стала неисправность коммуникаций, труб и шлангов, которые стоят до запорного клапана водопровода вашей квартиры, то виновата управляющая компания, поскольку она должна следить за состоянием общедомовых коммуникаций.

Если протечка произошла в коммуникациях за ограничительным краном, регулирующим поступление воды в квартиру - виновной стороной будете считаться вы. Стоит попытаться обсудить с соседями возможность полного или частичного возмещения ущерба. Если сумма оцененного ущерба кажется справедливой, нужно составить соглашение о добровольном возмещении ущерба, которое обязательно заверяется нотариально. Если пострадавшая сторона решит пересмотреть стоимость ущерба, соглашение будет вашей страховкой. Если вы не захотите оплачивать завышенные убытки, пострадавшая сторона направит документы в суд.

Если вы считаете, что соседи намеренно завышают стоимость ущерба, стоит провести независимую экспертизу. Эксперт составит акт о повреждениях и их стоимости. Если соседи решат проводить свою экспертизу, они должны уведомить вас о ее проведении и пригласить на ней присутствовать. Если вас не уведомили о проводимой экспертизе, не забудьте сообщить это в суде, поскольку результаты экспертизы, проведенной без вашего участия, можно поставить под сомнение.

В суд вам нужно представить копию акта управляющей компании о заливе квартиры, копию соглашения о возмещении убытков (на случай, если соседи пересмотрели их стоимость в сторону увеличения), копию результатов экспертной оценки ущерба.

Помните, что размер ущерба рассчитывается, исходя из оценочной стоимости имущества, а не покупной. Например, бытовая техника может оцениваться в три раза дешевле по сравнению с ценой её покупки. Часто суд принимает решение о выплате средств на ремонт пострадавшей техники, а не на приобретение новой.

Если решение суда вас не удовлетворило, в течение месяца можете подать апелляционную жалобу.

Фото: businesslike.ru

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