Как правильно выбрать курорт в Испании

Vamos a la playa! Насладитесь солнцем и развлечениями в летних столицах Ибицы, Марбельи и Майорки и некоторыми из главных событий, происходящих в этих 3 главных местах.

Низкие цены на авиабилеты на Ибицу, Майорку и в Марбелью настолько соблазнительны, что многие туристы бронируют билеты заранее, чтобы добраться до этих трех главных направлений для отличного времяпрепровождения на лучших вечеринках, наслаждаясь потрясающими морскими пейзажами и самыми свежими блюдами из морепродуктов.

Если вы один из посетителей этих островов этим летом, можете иметь свой собственный райский уголок, арендовав роскошную виллу или яхту. Вы можете иметь свою собственную версию превосходного летнего отдыха, сочетая различные впечатления и мероприятия, которые мы составили для вас, прежде чем отправиться в свой окончательный летний отпуск!

Вот некоторые из лучших летних событий и вечеринок, происходящих на Ибице, Марбелье и Майорке в период с июля по август, на ваш выбор!

Вечеринки на Ибице

Остров Ибица уже много лет всемирно известен как столица вечеринок, и с тех пор, как на острове появились первые ночные клубы и поклонники солнца, они не прекращаются. Созданные клубы и бары на побережье теперь стали крупнее и популярнее, чем когда-либо, и все больше роскошных бутиков и гастрономических ресторанов предлагают лучший шоппинг и рестораны.

Pacha Club - один из первых клубов, который стал местом посещения международных DJS ежегодно, и мы рекомендуем посетить это заведение и почувствовать, что такое клубы мирового класса.

Каждый вечер на острове BBC Radio 1 Weekend проходит множество концертов и вечеринок. Этим летом они начнутся 4 августа в новейшем супер-клубе острова Hï Ibiza, а также проведут несколько сессий диджея на закате в кафе. Мамбо, где каждый может двигаться в такт отличной музыки, любуясь одним из самых известных в мире закатов на Ибице.

Для любителей искусства посещение MACE (Современный музей Ибицы) - прекрасный способ провести время на острове после того, как вы найдете свой путь в лабиринте побеленных домов с синими ставнями на окнах. Множество бутиков и магазинов можно найти на маленьких извилистых дорожках, и мы рекомендуем заехать на White Ibiza и совершить шоппинг в сочетании с ужиной в Sa Punta Ibiza.

После вечеринок, шопинга и ужина на Ибице, убедитесь, что вы хорошо проведете время в шикарной вилле или отеле на острове. Более того, покупка собственной виллы на острове - будет хорошим выбором.

Отдых и обеды на золотых песчаных пляжах Марбельи

Марбелья, благословленная береговой линией в 27 километров с 24 золотыми песчаными пляжами, поистине рай для посетителей. С пляжными барами, называемыми chiringuitos, усеивающими береговую линию, вы никогда не будете голодать, так как вас обслужат круглосуточно, пока вы будете отдыхать на шезлонге. Попробуйте любимое летнее блюдо Коста-дель-Соль под названием Espetos, которое лучше всего сочетать со свежим салатом, хлебом и оливковым маслом со стаканом охлажденной сангрии.

Пляжный бар El Canarias Playa в Торремолиносе является фаворитом среди местных жителей и занял первое место в недавнем конкурсе на великолепно приготовленный на гриле Espetos, и мы рекомендуем проезжая мимо этого места, прогуляться вдоль побережья. Другой претендент, предлагающий лучший Espetos, - пляжный бар El Madero в Эстепоне, который также популярен среди местных жителей.

Последние горячие точки в Марбелье можно найти в El Chiringuito Marbella, который недавно открылся на Золотой Миле и является дочерним рестораном легендарного ресторана Ibiza. Уютный ресторан средиземноморской кухни предлагает вкусную еду и атмосферу пляжного клуба, идеально подходящую для всех!

Фото: kakprosto.ru

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