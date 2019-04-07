Что надо знать о законодательных новшествах 2019 года в сфере недвижимости

2019 год уже привнес в нашу жизнь ряд немаловажных новшеств, затрагивающих сферы недвижимости.

Мусорная реформа

С 1 января начала функционировать «мусорная реформа». Большая часть регионов переключились на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Задача масштабной мусорной реформы - сокращение числа захоронений ТКО, ликвидация незаконных свалок и перерабатывание ТКО. Теперь за сбор и утилизацию мусора с общедомовых территорий несут ответственность региональные операторы. Каждый регион выбирает собственного регионального оператора на конкурсной основе. Если управляющая компания либо товарищество собственников жилья заключили договор с региональным оператором, то квитанции за ЖКУ уже дополнены новой строкой о вывозе ТКО. Если нет - за вывоз мусора придется платить непосредственно региональному оператору. Эти перемены касаются не только многоквартирных домов, но и частного сектора. Если раньше частники по желанию заключали договоры на вывоз мусора, то теперь это их обязанность.

Налоги на недвижимое имущество физических лиц

Изменилось налоговое законодательство. Изменения затронули систему перерасчета налога на недвижимое имущество физических лиц. Теперь вне зависимости от оснований не допускается ухудшение положения налогоплательщика, а именно, налог может быть перерасчитан только лишь в сторону снижения уплаченных взносов.

Например, из-за ошибки в уведомлении собственник жилья недоплатил налог за 2017-2018 годы. Налоговая инспекция не имеет право требовать доплаты независимо от суммы. А если собственник налог переплатил, то он имеет право вернуть переплату.

Рост тарифов ЖКХ

В 2019 тарифы ЖКХ вырастут в два раза. Правительство утвердило двухэтапную индексацию. Первое повышение уже случилось, с 1 января платежи возросли на 1,7%. Второе ожидается в июле - на 2,4% с учётом НДС. Это делается в целях поддержки ресурсоснабжающих организаций, так как с 1 января НДС увеличился на 2 процента.

Дачи остались в прошлом

Вступивший в силу закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» коснулся 60 миллионов владельцев садоводческих участков. Понятий «дачное хозяйство» и «дачник» больше нет. Из 9 форм объединений сохранились основные две: садоводческие и огороднические товарищества. Все новые постройки после 1 января будут именоваться садовыми или жилыми домами.

Новые функции нотариусов

С 1 февраля 2019 года у нотариусов появились новые обязанности по заверению сделок с недвижимостью. После удостоверения сделки они должны до конца того же рабочего дня уведомить Управление Росреестра, направив соответствующее электронное заявление. Так же они должны поступать и после выдачи свидетельства о праве на наследство.

Конец эпохи долевого строительства

С 1 июля 2019 года застройщики не смогут задействовать при строительстве жилых домов средства дольщиков. Вместо стандартной схемы появятся специальные банковские эскроу счета, которые откроются для застройщиков только после завершения проекта.

Иными словами, жилые дома будут строиться на средства кредитных организаций или самих застройщиков. Отказ от системы, существовавшей более 15 лет, можно смело назвать революционным. Участники строительного сектора предсказывают: введение нового расчётного механизма неминуемо повлечет за собой изменение расчетной стоимости проектов у застройщиков, что в результате скажется и на стоимости первичной недвижимости.

Фото: hotel-company.ru

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