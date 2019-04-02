Самый амбициозный жилой комплекс Новой Москвы - "Румянцево-Парк" от компании Lexion Development

В Новой Москве всего в 3 км от МКАД по Киевскому шоссе, метро "Саларьево", на Родниковой улице полным ходом идет строительство жилого комплекса бизнес-класса "Румянцево-Парк". Это один из первых проектов данного сегмента рынка в ТиНАО, который уже покорил многих покупателей и профессионалов рынка недвижимости не только своей нестандартной авторской архитектурой, грамотным и продуманным зонированием территории, но и качественными характеристиками, которые присуще проектам действительно высокого уровня. Примечательно, что несмотря на высокие стандарты качества проекта и заложенные технические решения, цена входа по московским меркам вполне комфортная и позволяет покупателю стать обладателем недвижимости бизнес-класса всего за 3,6 млн рублей.
Застройщиком "Румянцево-Парк" является компания Lexion Development. Под брендом компании в 2011–2016 годах был успешно реализован масштабный проект строительства микрорайона "Некрасовка-Парк" на территории Юго-Восточного административного округа Москвы, состоящий из 25 домов на более чем 6 тыс. квартир. В 2017 году Lexion Development приступила к реализации проекта "Румянцево-Парк" в Новой Москве, старт продаж которого был объявлен в апреле 2018 года.
"Румянцево-Парк" — жилой комплекс, состоящий из трех монолитных домов переменной этажности от 13 до 22 этажей, рассчитанный на 4,2 тыс. квартир. Старт продаж первой очереди был объявлен в апреле 2018 года. Спустя год реализовано более 40% квартир, а стадия строительной готовности составляет около 40%. Завершение первой очереди проекта назначено уже через год — на II квартал 2020 года, а значит Новый 2021 год счастливые покупатели квартир "Румянцево-Парк" могут встретить уже в своей квартире. С 1 апреля 2019 года объявлен старт продаж второй очереди проекта по инвестиционным ценам от 105 тыс. рублей за кв. м без учета скидок от застройщика.
Архитектура ЖК "Румянцево-Парк" получилась действительно уникальной. Дома максимально вписались в это прекрасное место — рядом Ульяновский лесопарк, два крупных ландшафтных заказника Тропаревский и Теплый Стан, Говоровский и Троицкий лесопарки. Изогнутые фасады со стороны Родниковой улицы облицовываются дорогим искусственным камнем White Hills под кирпич. Внутренняя часть застройки решена в более ярких тонах на светлом фоне. Секции немного смещены друг относительно друга и имеют усложненный силуэт. Такое лаконичное и в то же время яркое сочетание завершает скульптурный объем. Все говорит здесь о статусе дома бизнес-класса.
"На мой взгляд этот проект нельзя перенести куда-то еще, как это можно сделать с типовыми проектами, строящимися вокруг. Ведь изначально проектировалось пространство, а не привязка типовых планов и фасадов. Множество факторов и окружающих условий определило подход и внешний облик архитектуры "Румянцево-Парк", — рассказывает Александр Лайко, главный архитектор мастерской "Проект 2018", которая трудилась над архитектурным обликом комплекса.
О безопасности "Румянцево-Парк" стоит сказать отдельно. Дворы в жилом комплексе закрыты от машин и посторонних, а вход на территорию осуществляется по специальным смарт-картам или любому гаджету (достаточно просто скачать специальное приложение). Здесь ведется круглосуточное видеонаблюдение на всей территории, на первых этажах домов предусмотрен консьерж, лифты спускаются в двухуровневый подземный паркинг с каждого этажа. В каждой квартире установлена современная система ip-домофонов итальянской марки Comelit, которая может управляться смартфоном дистанционно и имеет ряд функций, которые по достоинству оценят жители.
На территории комплекса запроектированы объекты социального назначения — это два детских сада на 200 мест каждый и школа на 1000 учеников с собственным стадионом.
Особого внимания удостоилось благоустройство придомовой территории — внутренние дворы, собственный ландшафтный парк более 2 гектаров. Идейным вдохновителем всего ландшафтного дизайна и конфигурации придомового пространства в комплексе стало известное ландшафтное бюро AFA, которое работало над знаковым проектом Москвы — игровая площадка "Салют" в Парке Горького — самого крупного публичного уличного игрового комплекса в России, открывшегося в августе 2018 года.
При этом не только внешний облик жилого комплекса достоит внимания, но и его внутренние характеристики. При разработке планировочных решений, архитекторы сумели учесть потребности всей категории покупателей. Грамотная квартирография с более чем 80 видами планировочных решений — от студий до четырехкомнатных квартир площадью от 23 до 102 кв. м, позволяет подобрать квартиру своей мечты. Кстати есть возможность объединения квартир в рамках одной секции. Высота потолков — 2,95 м, а оконные проемы всех квартир в комплексе отличаются увеличенной площадью остекления, высота которых составляет 1,84 м, а ширина достигает 2,71 м.
Нельзя не сказать и про варианты квартир евроформата, которые становятся популярными из года в год. "В нашем проекте среди молодых семей с детьми наибольшей популярностью пользуются трехкомнатные квартиры евроформата с просторной кухней-гостиной до 31 кв. м и двумя изолированными комнатами", — отмечает Алексей Лухтан, директор по маркетингу и продажам компании Lexion Development. — "Такое планировочное решение обладает массой неоспоримых преимуществ — от зонирования жилого пространства до декорирования квартиры на свой вкус. При этом общий бюджет сделки выходит на порядок дешевле типовой трехкомнатной квартиры в рамках одной локации, а разница может достигать 20-30%".
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