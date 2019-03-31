Какой ремонт выбрать: стили интерьера для новостроек

Квартиры и апартаменты в формате "заезжай и живи" набирают популярность. Жилье в новостройках с чистовой отделкой становится трендом. Покупатели могут не тратить свое время и силы на ремонт, переплачивая сторонним компаниям за не всегда качественную работу.
Но наличие готового ремонта в новостройке лишь незначительно влияет на стоимость жилья. Расходы на предчистовую отделку в жилых комплексах комфорт-класса не превышают 6-7% от стоимости квартиры. На чистовую - не более 15%.
Дизайнерская отделка
Готовый и качественный ремонт становится одним из ключевых преимуществ на высококонкурентном рынке столичных новостроек. Дизайнерская отделка квартир, как правило, предлагается только в высокобюджетных проектах. Покупателям на выбор предоставляются три варианта финишной дизайнерской отделки.
Стили интерьера
Стили интерьера, которые неизменно пользуются популярностью во всем мире: фьюжн, скандинавский минимализм и современная классика. В основе интерьеров, выполненных в классическом стиле, лежит эстетика классицизма со строгими пропорциями и симметричными линиями. Современная классика подойдет тем, кто привык ценить элегантность и идеальные пропорции. Подобная обстановка будет радовать хозяина и сегодня, и много лет спустя.
Популярным в последние годы стал "скандинавский минимализм". В его основе которого лежит идея природных форм, лаконичности и экологичности. Для интерьеров в этом стиле характерны простые геометричные формы, обилие природных материалов и естественного света. Это много воздуха, светлые тона, которые визуально раздвигают пространство. И, конечно, яркие аксессуары, добавляющие летних красок в любой сезон.
Фьюжн. Этот стиль-праздник, яркий и живой. Который как будто призывает отказаться от скучной предопределенности и привычных рамок. Фьюжн гармонично сочетает, казалось бы, несовместимые цвета, предметы и фактуры. Стиль создает яркие индивидуальные решения.
Smart-формат. Современному потребителю важно, чтобы жилье было многофункциональным, "гибким". Зачастую в наше время многие используют свой дом как рабочее место. Фриланс становится все более популярным форматом сотрудничества и у работников, и у работодателей.
Именно поэтому несколько лет назад на первичном рынке жилья появился такой формат, как smart. Это оптимальные по функционалу квартиры, в которых на аналогичной площади можно уместить гораздо больше функций, чем в стандартных планировках в новостройках.
Фото: remont-kvartir.me
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
"Табу" на ремонтные работы в воскресный день: есть или нет?
Владельцев таунхаусов освободят от уплаты за капремонт
Кто освобождается от выплат за капремонт в многоквартирном здании?
Стоит ли ждать последствий за отказ от оплаты капремонта?
Мы пока еще не почувствовали результатов пенсионной реформы в полной мере. Что будет, когда это произойдет? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Айсен Николаев подписал указ, который запрещает работодателям принимать на работу мигрантов. Указ будет действовать на протяжении одного года.
Что происходит в реальности на Украине, "Правде.Ру" рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.