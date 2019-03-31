Какой ремонт выбрать: стили интерьера для новостроек

Квартиры и апартаменты в формате "заезжай и живи" набирают популярность. Жилье в новостройках с чистовой отделкой становится трендом. Покупатели могут не тратить свое время и силы на ремонт, переплачивая сторонним компаниям за не всегда качественную работу.

Но наличие готового ремонта в новостройке лишь незначительно влияет на стоимость жилья. Расходы на предчистовую отделку в жилых комплексах комфорт-класса не превышают 6-7% от стоимости квартиры. На чистовую - не более 15%.

Дизайнерская отделка

Готовый и качественный ремонт становится одним из ключевых преимуществ на высококонкурентном рынке столичных новостроек. Дизайнерская отделка квартир, как правило, предлагается только в высокобюджетных проектах. Покупателям на выбор предоставляются три варианта финишной дизайнерской отделки.

Стили интерьера

Стили интерьера, которые неизменно пользуются популярностью во всем мире: фьюжн, скандинавский минимализм и современная классика. В основе интерьеров, выполненных в классическом стиле, лежит эстетика классицизма со строгими пропорциями и симметричными линиями. Современная классика подойдет тем, кто привык ценить элегантность и идеальные пропорции. Подобная обстановка будет радовать хозяина и сегодня, и много лет спустя.

Популярным в последние годы стал "скандинавский минимализм". В его основе которого лежит идея природных форм, лаконичности и экологичности. Для интерьеров в этом стиле характерны простые геометричные формы, обилие природных материалов и естественного света. Это много воздуха, светлые тона, которые визуально раздвигают пространство. И, конечно, яркие аксессуары, добавляющие летних красок в любой сезон.​

Фьюжн. Этот стиль-праздник, яркий и живой. Который как будто призывает отказаться от скучной предопределенности и привычных рамок. Фьюжн гармонично сочетает, казалось бы, несовместимые цвета, предметы и фактуры. Стиль создает яркие индивидуальные решения.

Smart-формат. Современному потребителю важно, чтобы жилье было многофункциональным, "гибким". Зачастую в наше время многие используют свой дом как рабочее место. Фриланс становится все более популярным форматом сотрудничества и у работников, и у работодателей.

Именно поэтому несколько лет назад на первичном рынке жилья появился такой формат, как smart. Это оптимальные по функционалу квартиры, в которых на аналогичной площади можно уместить гораздо больше функций, чем в стандартных планировках в новостройках.

Фото: remont-kvartir.me

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

"Табу" на ремонтные работы в воскресный день: есть или нет?

Владельцев таунхаусов освободят от уплаты за капремонт

Кто освобождается от выплат за капремонт в многоквартирном здании?

Стоит ли ждать последствий за отказ от оплаты капремонта?