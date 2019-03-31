Дача на удачу: когда лучше покупать загородный дом

Эксперты советуют не откладывать просмотры объектов до наступления лета. Напротив, первые вылазки лучше начать совершать, когда еще не сошел снег. Именно в это время можно сделать первые правильные выводы о поселке, о самом доме и о земельном участке.

Прежде всего, в начале весны, когда на земле еще лежит снег, можно определить, как хорошо дом держит тепло. В частности, проверить работу отопления. В это время можно также оценить, насколько легко подъехать к даче в непогоду.

Узнать, чистят ли там дороги, убирают ли снег при подъезде к участкам. Когда только начинают сходить сугробы, отличное время для поездок на просмотры. Снег не скрывает недостатки участка. Зелень еще не успела их замаскировать. Поэтому весной они будут хорошо просматриваться.

Основные правила выбора дачи

Нужно оценить подъездные пути. Стоит осмотреть окружение. Не помешает выяснить, что за дома стоят рядом, в каком состоянии соседние участки. Насторожить может, например, загроможденный грудой строительных материалов, автомобильными запчастями объект. Скорее всего, это говорит о необычном и довольно шумном хобби будущего соседа.

Документы

На участок и на дом должны быть оформлены документы, подтверждающие регистрацию в Росреестре. На участок нужна регистрация по кадастровому учету не ранее 2004 года. При отсутствии инструментального учета и зарегистрированного строения обязанность привести документацию в порядок ложится на продавца. Иначе сделка может быть признана недействительной.

Что нужно знать перед покупкой дома

1 марта 2019 года истек льготный период для упрощенной регистрации жилых строений на участках ИЖС и садовых участках. О желании построить дом или внести изменения в уже имеющийся необходимо уведомить администрацию населенного пункта, приложив к уведомлению документы на землю и проект дома.

Цены

В настоящее время средний чек подмосковной дачи составляет 4,5 млн руб., это на 14% меньше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. В ближайший год цены останутся на прежнем уровне. Предпосылок для их значимого изменения нет. Но возможны лишь традиционные сезонные колебания в диапазоне 10-15%.

Самой большой популярностью пользуются объекты стоимостью до 3 млн руб., находящиеся на удалении от 30 до 50 км от МКАД, с площадью участка приблизительно 10-12 соток и площадью домовладения не более 100-120 кв.м.При этом пригодный для летнего проживания дом можно найти и за 600-800 тыс. рублей. Но такой лот, скорее всего, будет располагаться на расстоянии не менее 80 км от Москвы и иметь не самые выдающиеся характеристики.

Если же покупатель рассчитывает на комфортную современную дачу, находящуюся не дальше чем в 40 км от МКАД, ему стоит ориентироваться на бюджет 2-2,5 млн руб.

Фото: ottenkiyarkogo.livejournal.com

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

"Дачный дом" уберут из федеральных законов как понятие﻿

Как продать дачу выгодно

Госдачу Брежнева в Ялте выставили на продажу за 1 млрд рублей

Знаменитую "Дачу Гаусвальд" в Петербурге восстановят к лету﻿