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Автор Павел Морозов

Страны, которые решили сменить свои названия

Недвижимость

Главными причинами для изменения названия государства исторически становились освобождение от власти колонизаторов. А также выход из распадающейся федерации либо смена внутреннего режима, когда происходило свержение религиозной секты или правящей группировки. Свежий пример того, как страна меняет имя — Македония.

Повод для переименования в этом случае не совсем обычный. Прежде всего, это были опасения Греции по поводу того, что соседнее государство предъявит права на греческую территорию Эгейская Македония. 18 марта 2019 года Россия признала новое название Республики Македония — Республика Северная Македония.

Еще один недавний случай смены топонима — Свазиленд, ставший в апреле прошлого года Королевством Эсватини. На местном языке это означает "земля свази". Король Мсвати III, последний африканский абсолютный монарх, приурочил объявление об этом решении к празднованию 50-й годовщины независимости государства от Британии.

Правитель объяснил, что прежнее название страны вызывало путаницу у англоговорящих иностранцев. Действительно, Swaziland и Switzerland в английском языке почти одинаково пишутся и произносятся.

Чехия/Чешская Республика

Чехословакия перестала существовать в 1993 году после распада Восточного блока. Чешская Республика стала самостоятельным государством. На этом история перемен не завершилась. Страна получила официальную возможность называться сокращенно — Чехия. И дело тут прежде всего в маркетинге, а не в новой идентичности. Короткое название позволяет удобнее представлять себя на мировой арене, будь то конференции или спортивные состязания.

В конце концов, Франция официально называется Французская Республика, что не мешает ей быть еще и Францией. Сам выбор названия оказался спорным и не получил окончательного одобрения у населения страны.

Противники варианта Чехия настаивают на том, что в английском варианте Czechia почти совпадает с названием Чечни (Chechnya). Несмотря на это решение было принято. Британская The Guardian по этому поводу писала, что, проснувшись утром 15 апреля 2016 года, жители Чешской Республики удивились точно так же, как и весь остальной мир.

Королевство Камбоджа/Кампучия

Абсолютный рекордсмен по количеству переименований. История современного Королевства Камбоджа началась в 1953 году. С обретением независимости от Франции. Когда в результате переворота в 1970 году был свергнут принц Сианук, страна превратилась Кхмерскую Республику. Это название было обусловлено этническими причинами. Кхмеры составляли большую часть населения страны. Пять лет спустя к власти пришли радикально настроенные "красные кхмеры". Сторонники террористического режима предпочли назвать страну Демократическая Кампучия. В ходе масштабного военного конфликта с Вьетнамом в 1979 году возникло новое государство — Народная Республика Кампучия, которая в 1991 году стала Государством Камбоджа. А в 1993 году круг замкнулся: в страну вернулась монархия и прежнее имя — Королевство Камбоджа.

Шри-Ланка/Цейлон

Португальская, голландская, а затем и британская колония несколько раз меняла имя. В XVI веке португальцы оккупировали остров и дали ему имя Ceilão, основываясь на названии коренного населения — сингала. Впоследствии это слово было транслитерировано британцами на английский как Ceylon. В 1948 году страна обрела независимость и стала называться Доминион Цейлон. Таким образом признавая, что его главой формально оставался британский монарх. С принятием конституции Цейлон превратился в 1972 в Республику Шри-Ланка. В 1978-м — в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка. Это название с санскрита переводится как "благословенная земля". Слово "Цейлон" станет брендом чайной индустрии.

Фото: ria. ru

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