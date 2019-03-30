Городскую среду будут оценивать по 36 показателям качества

Опубликован перечень индикаторов, по которым будет измеряться индекс качества городской среды. Он состоит из 36 показателей. В их число входят разнообразие жилой застройки, благоустройство, безопасность и даже наличие очередей в детские сады.

По решению правительства России показатели регионов будут влиять на размер субсидии на реализацию программ формирования комфортной городской среды.

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года число городов с неблагоприятной средой должно уменьшиться вдвое.

36 параметров качества

Качество среды ежегодно будут оцениваться 36 индикаторов для каждого из российских городов. При определении индекса будет учитываться общее число горожан, проживающих в аварийных домах. А также доля обеспеченности домов централизованными услугами тепло-, водо-, водоотведения и электроснабжения.

Особый показатель - уровень обеспеченности населения качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Помимо этого, в расчет принимается количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу населения. Плюс разнообразие жилой застройки и разнообразие услуг, которые горожане могут получить в жилых районах.

Отсутствие очередей на определение в дошкольные учреждения будет говорить о системном развитии социальной инфраструктуры.

Еще один блок методики состоит из индикаторов безопасности городской среды. Ежегодно будет оцениваться уровень смертности в дорожно-транспортных происшествиях, качество и загруженность автомобильных дорог, освещенность улиц. А также доступность остановок общественного транспорта и безопасность передвижения вблизи школ, больниц и поликлиник.

При оценке индекса качества среды также будет иметь значение благоустройство и внешнее оформление городских пространств, уровень озеленения, доля зеленых площадей и состояние деревьев, клумб и кустарников.

Помимо этого, будет оцениваться концентрация объектов культурного наследия, разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры, количество сервисов для граждан с ограниченными физическими возможностями.

Другой один показатель оценивает степень вовлеченности граждан с помощью цифровых технологий в принятие решений относительно городского развития.

Каждый из индикаторов будет оцениваться по десятибалльной шкале. Значения будут суммироваться и составлять итоговый индекс качества среды. Городская среда будет признаваться благоприятной, если количество набранных баллов составляет более 50 процентов максимально возможного количества баллов индекса города.

Фото: mkset.ru

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