Есть ли будущее у апартаментов

Количество апартаментов с каждым годом увеличивается. В основном этот вид жилья пользуется спросом в городах-миллионниках. И прежде всего в столичном мегаполисе.

Но вместе с количественными изменениями, на рынке произошла определенная инвентаризация трендов. Некоторые ушли в прошлое. А некоторые получили дальнейший импульс в своем развитии.

Пространство для жизни

Дальнейшее развитие получил тренд на "компактность". Даже современные комплексы апартаментов класса "бизнес", "премиум" и "элит" предлагают относительно скромные площади. Покупатели больше не заинтересованы переплачивать за ненужные метры и жить семьей из двух человек в апартаментах в 300 кв.м.

Эргономика и разумное потребление проникли и в эту сферу жизни современного человека. В частности, в линейке наших проектов современного жилья предусмотрены апартаменты площадью от 35. Пентхаусы площадью до 130 кв.м - только то, что действительно необходимо для жизни.

Зарождение этого тренда произошло еще после спада в 2008 году. Еще более ярко выраженным он стал в 2014 году в ответ на кризисные проявления. С 2015 года на столичном рынке недвижимости появилось много апартаментов, площадью от 18 до 30 кв.м.

Размер жилого пространства также был более чем скромен, и принуждал включать фантазию и экономить место на всем. При этом применялись нестандартные дизайнерские решения. По большей части эти апартаменты напоминали больше гостиничные номера. Они не предназначены для долго пребывания и решения всех бытовых вопросов.

Однако это дало формату толчок к развитие дополнительных функций. Они выносились за пределы жилья, обеспечивали комфортное существование на небольшой площади.

В настоящее время размещение в городской квартире всех возможных зон - кабинета, библиотеки, спортзалы, гостиной - становится все менее актуальным. Комплексы апартаментов предлагают своим жильцам широкий выбор услуг по приемлемой стоимости в одном здании. Будь то коворкинги, спортивные клубы, конференц-залы.

В некоторых из них собственник или арендатор может пользоваться круглосуточной стойкой ресепшн, фитнес-зоной, ландшафтной террасой с кинотеатром. А также некоторым количеством кафе и магазинов. . Это становится must have для комплексов апартаментов такого уровня.

Свободный выбор

Свободная планировка по-прежнему остается визитной карточкой апартаментов. Тем не менее покупатели сегодня смещают свои предпочтения от варианта "черновой" отделки, над которым они дальше будут работать "с нуля", к отделке whitebox. А это уже предполагает наличие нейтральной качественной базы, на которую будет накладываться уникальный стиль владельца.

Появляются на рынке и варианты с готовой отделкой. На выбор могут быть предложены два или три готовых варианта дизайна интерьера, объеденных общей концепцией. Эта тенденция связана как с экономией, так и с желанием получить полностью готовый продукт в едином стиле.

Фото: domofond.ru

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