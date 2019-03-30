Парковка рядом с домом: как эта проблема решается за рубежом

Проблема парковок в мегаполисах стоит довольно остро. В Москве с этим пытаются бороться с помощью платных автостоянок на центральных улицах. Но в жилых районах проблема остается.

Как найти свободное место

Как правило задача припарковать машину около дома в крупном российском городе, вроде Москвы, превращается в настоящий квест. Особенно в вечернее время, когда все возвращаются с работы.

Мест рядом с подъездом, да вообще со своим домом, как правило не хватает. Шлагбаум тоже не всегда решает проблему. Все равно на всех мест не хватает, или не все согласны с таким порядком, и начинаются суды.

Приобрести гараж может далеко не каждый. Тем более многие из них идут под снос. Собственное машино-место, продаваемое, например, в подземном паркинге нового дома, далеко не всегда спасает. Это стоит немалых денег. И не очень удобный и долгий заезд.

Автолифты

Проблема с парковкой машины возле дома существует повсеместно в разных странах мира.

В Германии, например, денег за уличную парковку вне центра города практически не берут. В связи с этим автовладельцы паркуются на улице. В немецкой семье принято иметь как минимум две машины. Поэтому проблема с парковкой стоит достаточно остро. Иногда во время ураганов на машины падают деревья. Правда, прокалыванием колес в знак протеста или возмущения соседи не промышляют.

Государство радеет за благо автомобилистов. Все застройщики обязаны возводить новые дома с гаражами и парковками. В случае, если парковка в проекте не предусмотрена, то застройщик обязан заплатить администрации города весомую сумму. Причем немалую- от 10 тысяч евро за одно непостроенное машино-место и выше.

Новинкой немецких новостроек стали автолифты. На них машины доставляются в подземный гараж.

Сурово, но справедливо

В Японии невозможно просто купить машину. Необходимо обязательно приобрести и парковочное место, которое будет располагаться в радиусе не более 2 километров от дома. Подобные правила действуют в китайских Шанхае и Пекине. При этом разрешается взять парковку в аренду. Это достаточно распространенная практика. И это гораздо дешевле: парковочное место стоит примерно как однокомнатная квартира.

Важно не только наличие парковочного места, но и его размер. Перед покупкой машины необходимо предоставить схему в полицию. Там решат, поместится ли предполагаемый к покупке автомобиль на этом участке. Все парковки в японских дворах размечены. На них установлена табличка с именем владельца. В том случае, если кто-то занял чужое место, то немедленно вызывается полиция, и нарушителя сразу же эвакуируют.

Фото: archiexpo.com.ru

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