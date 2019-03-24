Как продать дачу выгодно

Каждый пятый продавец на "вторичке" слабо разбирается в сегодняшней конъюнктуре рынка. Это в значительной мере понижает собственные шансы на успешную сделку. Каждый десятый сталкивается с проблемами юридического характера.

Несмотря на то, что средние цены на загородные вторичные объекты в Московской области показывают отрицательную динамику (например, за год коттеджи подешевели на 24%, до 10,1 млн руб., а таунхаусы — на 21%, до 12,8 млн руб.), стоимость лотов остается завышенной на 30-40%.

Таунхаусы в радиусе 30 км от Москвы продаются быстрее всего — не более трех месяцев. Медленнее всего — участки на расстоянии свыше 80 км от МКАД. А также объекты в неудачной локации.

Спасительной соломинкой для сокращения сроков экспозиции служат скидки. Для того, чтобы найти покупателя на таунхаус, может хватить дисконта в размере 3-5%. Но в случае продажи дачи или участка, возможно, потребуется "сбросить" 15-20% от цены.

С чего начать

Сначала собственнику необходимо убедиться, что он вправе сделать это с юридической точки зрения. Порядка 10% желающих расстаться со своим домом или участком на самом деле не имеют полномочий для проведения подобных сделок. Или собственник не оформил право наследства на объект, а сроки для этого уже прошли. Либо "внезапно" появились сособственники, которые выступают против продажи их дома.

Кроме решения юридических вопросов владельцу "загородки" важно определиться, в какой срок ему хотелось бы найти покупателя. И сколько он предполагает получить за свое недвижимое имущество.

Часть продавцов выходят на вторичный загородный рынок с весьма расплывчатыми представлениями о своих дальнейших шагах. Они не знают реальной ситуации в сегменте и зачастую ждут, что кто-то предложит им сверхвыгодные условия.

Цена вопроса

Чтобы получить представление о потенциале выставляемого на вторичный рынок лота, необходимо найти примерно двадцать объектов с аналогичными характеристиками. Потом проанализировать их стоимость. Посмотреть на срок, который они находятся в экспозиции. Дело в том, что как правило лоты на "вторичке" переоценены на 30-40%.

Время — деньги

Самым востребованным форматом на "вторичке" эксперты компании называют таунхаусы эконом- и комфорт-классов в 30 км от Москвы. Срок их экспозиции обычно не превышает трех месяцев.

Дома и УБП средней ценовой категории в той же зоне могут ждать покупателя до полугода. Коттеджи бизнес-класса — 10-12 месяцев. С ростом удаленности от МКАД — особенно при преодолении отметки 80 км — увеличивается и срок реализации. И в первую очередь, это касается участков.

При адекватном ценообразовании у собственника есть хорошие шансы продать свой объект в течение года. Бывают и сложные случаи. В частности, явно неудовлетворительное состояние дома или его расположение на обочине оживленной трассы. Тогда надо быть готовым к существенным скидкам.

Фото: rasprodavaika.ru

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