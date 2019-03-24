Как избежать ошибок при покупке недвижимости за границей

Как правило, все запросы начинающих инвесторов, желающих вложить средства в зарубежную недвижимость поначалу сводятся к просьбе показать объект.

Инвесторов можно понять. Ведь каждый желает поскорее увидеть конкретное предложение, которое он захочет купить. Тем не менее начинать сразу с объектов — это не самое конструктивное начало для предстоящей сделки.

Ошибка № 1

Итак, первую ошибку инвесторы делают, когда хотят все и сразу. То есть не только иметь доход от недвижимости, но и получить с ее помощью "золотую визу". А, возможно, самостоятельно пользоваться недвижимостью, приезжая на отдых или по делам. Практика показывает, что даже любые две из этих мотиваций почти нереально совместить в одном объекте недвижимости. И вообще невозможно — все три.

Лучше для начала остановиться на чем-то одном. В случае, если вы хотите недвижимость для себя, то покупайте то, что вам по душе. Не углубляйтесь в инвестиционную привлекательность.

В случае, если вас интересует недвижимость для оформления паспорта или ВНЖ — посоветуйтесь с налоговыми консультантами и юристами. Выберите оптимальное решение безотносительно личных или инвестиционных предпочтений.

Наконец, если вы рассчитываете на доход от инвестиций. Отвлекитесь от перспектив собственного проживания или визовых преференций.

Ошибка № 2

Инвесторы часто делают вторую ошибку. Они не могут определиться, чего они добиваются. То ли сохранить капитал. То ли приумножить его. Общий принцип на рыке: чем выше доходность — тем больше риск.

Если вы планируете надежно "припарковать" свои средства, то ваш выбор — простой арендный стабильный бизнес. Например, отель в развитом городе. Или студенческие апартаменты недалеко от университета. Подобные проекты сегодня приносят от 2% до 5% годовых чистой доходности и практически не влекут рисков потери вложений. Если же вы рассчитываете зарабатывать больше — добро пожаловать. Занимаясь реновацией квартир в Афинах, застройкой в Берлине или других европейских городах, можно получить от 7% до 18% годовых. Однако имейте в виду: здесь есть большой риск многое потерять.

Ошибка № 3

Даже если вы определились с целью инвестиций, на этом этапе все еще рано изучать конкретные объекты недвижимости. Это третья ошибка. Из-за нее неопытные инвесторы могут необоснованно разочароваться в цели своего бизнеса.

Прежде всего, должна быть четкая цель, стратегия, структура и команда. И только потом можно приступать к просмотру объектов.

Фото: soho-th.ru

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