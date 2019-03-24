Хранители легенд: средневековые крепости на воде

Средневековые замки — удивительные сооружения. Они окутаны мифами и легендами. В них обязательно стоит побывать во время путешествия. Заполненные водой глубокие рвы много веков служили эффективной защитой от неприятелей. Одни располагались снаружи. Другие — внутри крепостных стен. Они помогали избежать вражеских подкопов.
Пришло время, и эти безмолвные участники средневековых войн утратили оборонительную функцию. Они стали эффектными украшениями богатых дворцов. Они стали символом высокого статуса своих владельцев. Сохранившиеся сегодня замковые рвы — объекты культурного наследия и излюбленные туристические места. В некоторых замках на воде до сих пор живут люди.
Бодиам, Великобритания
В графстве Восточный Суссекс расположен один из самых известных английских замков. Он стоит посреди четырехугольного рва в окружении зеленых дубрав. Может показаться, будто старинные постройки вырастают прямо из воды.
Круглые башни возвышаются по углам замка. Они когда-то служили для наблюдения за неприятелем. Бодиам построил во второй половине XIV века сэр Эдвард Дэлингридж. Здесь находились богатые апартаменты для лордов, комнаты для прислуги, просторная кухня, часовня, темница и казармы. Главным предназначением замка была защита от французов в период Столетней войны.
После долгих лет простоя Бодиамский замок превратился в руины. Однако своей исторической привлекательности не утратил. Снаружи он по-прежнему выглядит великолепно. Здесь часто проходят рыцарские турниры, семейные праздники и фестивали.
Мацумото, Япония
За внешний вид Мацумото часто называют "замком ворона". Когда цветет сакура, в замке включают специальную ночную подсветку. Она привлекает еще больше посетителей.
Мацумото построили в начале XVI века на болотистой равнине. Главная его особенность — старейший пятиярусный донжон. Его признали национальным достоянием. От вражеских вторжений на протяжении нескольких столетий обитателей замка надежно защищали высокие толстые стены и тройной ров.
В эпоху "воюющих провинций" подобное укрепление считалось первой необходимостью. В настоящее время внутри замка хранятся редкое огнестрельное оружие. А также самурайские мечи и старинные доспехи. С его вершины открывается живописный вид на японские Альпы.
Вадстенский замок, Швеция
В 1545 году на берегу озера Веттерн был возведен Вадстенский замок. Он защищал Стокгольм от возможных атак соседей-датчан. Затем оборонительную крепость переоборудовали в жилой замок. Он состоял из нескольких небольших каменных зданий, обширного внутреннего двора, часовни, четырех круглых пушечных башен и глубокого рва. Когда в 1716 году королевская семья покинула Вадстенскую крепость, здесь сделали сначала хранилище для зерна.
Несмотря на смену первоначальных функций, замок хорошо сохранился. После реставрации его превратили в исторический памятник и открыли для свободного посещения. В настоящее время в нем находится архив графства, офис международной академии Вадстены, самый маленький в Швеции оперный театр, кафе и музей с редкими картинами и антикварной мебелью.
А еще для любителей пощекотать нервы там проводят ночные экскурсии.
Фото: Paul Williams/Global Look Press
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Землю под Керченской крепостью оформили в собственность Крыма
Брестская крепость 1939 года: репетиция подвига
|Крепость X века нашли в Дании
|Эстония продает тюремную крепость
Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крым в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.
Может ли Россия осуждать Польшу за неприглашение на мероприятия по случаю начала Второй мировой войны, если сама признала Сталина преступником "хуже Гитлера".
Ни в одном государстве мира, посетовал Шнуров, нет подобного рода ведомства.
Дональд Трамп призвал признать аннексию Голанских высот. Разве это обдуманный шаг, ведь тогда можно с ним поспорить по поводу "аннексии Крыма"?