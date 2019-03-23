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Автор Павел Морозов

Города будущего уйдут в цифру

Недвижимость

 

Города будущего уйдут в цифру. 401329.jpeg

В настоящее время человечество переживает принципиально новую эпоху развития городов - цифровую. Кто-то считает эту идею утопичной, кто-то видит в ней большое будущее. Урбанисты утверждают, что цифровые города - вовсе не утопия, не создание сообщества разобщенных людей. Скорее наоборот - новые возможности прогресса.

С архитектурной точки зрения город завтрашнего дня не будет сильно отличаться от того, что мы видим вокруг себя в настоящий момент. Основные элементы архитектуры и модели городского или офисного планирования останутся прежними. Что определенно претерпит существенные изменения, так это система взаимодействия человека с городской средой. Иными словами, то, как мы живем, работаем, общаемся, делаем покупки, отдыхаем.

В настоящее время любое цифровое устройство, будь то телефон или любой другой гаджет, становится для человека ключом ко всему городу. Это дает ему возможность пользоваться транспортом, объектами инфраструктуры. И, что очень важно, не тратить много времени на поездки к месту работы или за покупками. Но это не значит, что живое человеческое общение исчезнет.

Напротив, особую ценность приобретают места непосредственного взаимодействия городских жителей друг с другом. Парки, улицы, где проводятся концерты, общественные лекции и многое другое. Именно такие центры становятся местами притяжения, особенно для нового поколения. Именно оно сейчас является одним из важнейших драйверов экономического развития общества. Эти общественные локации и делают город комфортным и удобным.

С другой стороны, появление таких мест ведет к децентрализации города. Уже нет единого центра притяжения, куда стремятся люди. В связи с этим, насущной необходимостью становится развитие такой транспортной сети, чтобы можно было удобно и быстро добраться из любого района города к таким местам коммуникации.

Взаимодействуя с системой управления зданием, приложение для смартфонов позволит бронировать комнаты для совещаний и регулировать параметры окружающей среды. 

Другой характерной чертой города будущего является то, что и городским властям, и девелоперам придется учитывать большой интерес молодежи к аренде жилья. Многие представители молодого поколения сейчас предпочитают арендовать жилье поближе к центру, чем покупать квартиру аналогичной или большей площади в пригороде.

Именно создание кластера арендного жилья, управление которым может осуществляться через цифровые технологии, где жители легко и быстро найдут себе жилье, - одна из основных тенденций развития городов будущего. 

Фото: gtrk-vyatka.ru

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