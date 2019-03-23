"Однушка" превращается … в оригинальную "трешку"﻿

Даже в небольшой квартире можно организовать отдельные зоны, чтобы создать пространство для каждого члена семьи.

Арки и перегородки

Одну комнату в несколько можно сделать прежде всего за счет новых стены. Только полноценная стена отнимет пару квадратных метров. А это в условиях однокомнатной квартиры не желательно.

Без потерь разделить пространство помогут перегородки. Для этого подойдут текстильные перегородки-ширмы на пластиковом, металлическом или деревянном каркасе. Отгородить угол без пустот у потолка можно с помощью тонкой гипсокартонной стены с раздвижными дверьми. Стеклянные и зеркальные и перегородки не только позволят отделить несколько метров, но и визуально увеличат пространство.

Таким образом работают арки, отделяя часть комнаты от основного помещения. Безусловно, все эти варианты не избавят от посторонних звуков. Однако они позволят создать отдельное пространство для отдыха или работы. В отделенной перегородкой "комнате" можно поставить кровать. Или сделать детскую или кабинет.

Балдахины и шторы

Такой вариант лучше всего подходит для отделения спальной зоны от остальной части жилья. Карнизы на потолке помогут создать прямоугольное или полукруглое пространство. Внутри него можно расположить кровать. Ткань в этом случае может быть совсем светлой и легкой. Помимо этого, шторы отлично сочетаются со стеклянными прозрачными перегородками.

Отделка

Порой для создания эффекта двух-трех разных комнат достаточно использовать отделочные материалы. Такой способ часто применяют на кухне. Ее объединяют со столовой или гостиной.

В однокомнатной квартире можно с одной стороны комнаты постелить паркетную доску или ламинат, с другой ковролин или плитку. Упрощенный вариант — контрастные цвета. В частности, стены насыщенного, отличного от общего оттенка эффектно выделят пространство спальни в квартире-студии.

Мебель

Можно обойтись и без стен. Тем более если вы не готовы заниматься ремонтом и перекрашиванием. С функцией разделения справится мебель. Именно мебель должна стоять на пути из одной импровизированной комнаты в другую, преграждая путь. И тем самым разделяя пространство на две части.

В маленьких квартирах не нужно загромождать площадь массивными креслами и диванами. Отдайте предпочтение стеллажам. Они разделят комнату на удобные зоны. Их можно перемещать по вашему желанию. Это обеспечит место для хранения.

Вещи на стеллажах удобно хранить в кофрах и коробках. В случае, если вы не любите открытые полки и хотите сделать подобие глухой стены между зонами, поставьте встроенный шкаф.

Фото: liveinternet. ru

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