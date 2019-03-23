Останутся ли мини-гостиницы в жилых домах?

Госдума приняла закон, запрещающий размещение хостелов в жилых домах. Однако Совет Федерации его отклонил и предложил отложить вступление до 1 января 2020 года. Парламентарии в целом согласны с законом. Но заявили о готовности доработать документ с депутатами Госдумы. Речь идет о сроке вступления в силу.
Запретить или разрешить?
Закон о запрете хостелов начали разрабатывать в Госдуме из-за многочисленных жалоб соседей. В основном от хостелов страдают жители Москвы и Санкт-Петербурга.
Законодательная новелла предлагает запретить размещение предприятий, оказывающих гостиничные услуги, в жилых домах. В настоящее время в Жилищном кодексе уже есть положения, запрещающие открывать в квартирах промышленные предприятия, офисы и магазины.
А также оказывать гостиничные услуги. Новые поправки добавляют еще один пункт в качестве четкого разъяснения. Данный законопроект начали рассматривать еще в 2016 году. В связи с этим он не должен стать неожиданностью для владельцев хостелов. Уже тогда уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов отмечал, что такие средства размещения во многих регионах составляют от 20% до 40% гостиничного бизнеса.
Что думают граждане о запрете мини-гостиниц
По опросам, 70% россиян считают, что хостелы создают неудобства для других жителей в домах. Больше всего (выше 80%) проблемой размещения хостелов в жилых домах обеспокоены жители Москвы и Санкт-Петербурга. Две трети из опрошенных в этих мегаполисах поддерживают законопроект о запрете хостелов в жилых домах.
Неудобства для соседей чаще всего вызывает большое число посторонних (43%). А также сомнительный контингент и неприятные шумные компании (44%). Для того, чтобы предотвратить создание неудобств для жителей, необходимо обязать владельцев хостелов обеспечить отдельный вход с шумоизоляцией.
Пострадает ли бизнес
Данный закон, безусловно, ударит по малому бизнесу. Наверняка отельеры и хостельеры не ожидали такого быстрого принятия закона, запрещающего их деятельность в жилом фонде.
Собственникам такого бизнеса придется закрыть существующий бизнес и по сути открыть такой же новый, что связано с большими расходами. Этот неизбежно. Но новый закон затронет не только хостельеров, но и другие бизнесы, связанные с оказанием гостиничных услуг. Это гостиницы, отели, апарт-отели, гостевые дома.
В настоящее время у владельцев этого бизнеса есть несколько вариантов. Например, перевести свои средства размещения в нежилой фонд. Или не оказывать гостиничные услуги, а сдавать квартиры или комнаты в обычную аренду.
Новые требования для мини-отелей
Итак, после вступления в силу закона хостелы нельзя будет размещать в жилых помещениях. Открыть мини-гостиницы можно будет только в существующем нежилом фонде или перевести жилье в нежилое помещение.
Куда переедут хостелы
На данный момент перевести квартиры в нежилые помещения в 95% случаях не получится. Для этого требуется согласие всех собственников многоквартирного дома, отдельный вход и ряд других практически трудновыполнимых условий. По большому счету остается два пути: найти новое подходящее помещение или вообще закрыть бизнес.
Фото: iz.ru
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Отметим, что документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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