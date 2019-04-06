Их можно только поздравить: звезды шоу-бизнеса, которые купили квартиру в Москве

Как и обычные люди, звезды отечественного шоу-бизнеса мечтают о собственной квартире. В прошлом году некоторым из них удалось стать счастливыми обладателями элитной московской недвижимости. Мы решили поздравить новоселов, а заодно рассказать вам о том, в каких районах предпочитают жить селебрити.

Федор Бондарчук

Федор решил сделать подарок своей невесте Паулине Андреевой. Он купил роскошную квартиру с видом, куда молодая пара переехала несколько недель назад. Предусмотрительно со стороны режиссера купить недвижимость до официального заключения брака, ведь цена нешуточная. По оценке экспертов, стоимость этой квартиры может доходить до 90 миллионов рублей.

Данила Козловский

Главный викинг страны купил апартаменты на Тверской улице, в паре шагов от Красной площади. Родной город актера - Санкт-Петербург, и ему постоянно приходилось разрываться между Питером и съемками в Москве. Решение для него было не простым, но он все-таки решился. С собой он перевез любимого пса, который когда-то был бездомным, и свою девушку.

Юлианна Караулова

Певица купила квартиру в историческом центре Москвы и сразу поделилась радостью со своими поклонниками. Также она попросила их присылать ей на почту идеи интересных дизайнов будущего жилища. Сама Юлианна предпочитает минимализм и светлые тона, чтобы в комнате было много воздуха и простора. Сейчас в квартире полным ходом идет ремонт, но к лету она надеется въехать туда.

Анна Хилькевич

Стала счастливой обладательницей трехкомнатной квартиры в одном из спальных районов Москвы. Звезда «Универа» с удовольствием делиться со своими подписчиками фотографиями своего жилища, а вот адрес держится в строжайшей тайне.

Алексей Чадов

После долгих лет работы Алексей, наконец, купил квартиру в элитном жилом комплексе. Но адрес он пока держит в тайне. Актер обещал своим поклонникам, что проведет видеотрансляцию по своей новой квартире, после того, как в ней закончится ремонт. Кстати, Алексей принимает активное участие в процессе. На днях его сфотографировали, когда он выбирал напольные покрытия из древесины для своей спальни. Актер предпочитает натуральные материалы, ценит, простоту и экологичность.

Евгения Феофилактова

Бывшая участница «Дома-2» сделала подарок себе на тридцати двухлетие. Она купила двухкомнатную квартиру за десять миллионов рублей недалеко от центра Москвы. При покупке квартиры для Евгении было крайне важно наличие развитой инфраструктуры для ее маленького сына Даниэля.

Фото: spletnik.ru

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