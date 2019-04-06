Красиво жить не запретишь: сколько стоят квартиры знаменитостей

Весной световой день становится длиннее, хочется успеть больше. У многих знаменитостей есть загородные дома, но жить они все-таки предпочитают в городе - поближе к тусовочной жизни Москвы. Мы выяснили, какие районы пользуются наибольшей популярностью у отечественных звезд.

Клубный дом на Смоленском бульваре

Здесь всегда шумно, задорно и весело, потому что в доме живет Иван Ургант. По соседству с ним Ксения Собчак и Никита Михалков. Цена квартиры площадью 166 квадратных метров в этом клубном доме равна 141 миллиону рублей. В доме всего двадцать восемь квартир. На первом этаже располагается бассейн, спортивный клуб и ресепшн.

Собчак скрупулезно подошла к ремонту своей квартиры, обустроила детскую комнату задолго до рождения своего сына. Почетное место в квартире экс-кандидата в президенты занимает гардеробная - ее площадь пятьдесят квадратных метров.

Высотка на Котельнической набережной

Это легендарное здание все мы видели в таких фильмах как «Москва слезам не верит», «Брат 2», «Ералаш», «Стиляги». В разные годы здесь проживала неподражаемая Фаина Раневская, Людмила Зыкина, Клара Лучко, поэт Андрей Вознесенский. Сейчас в высотке живут Дмитрий Нагиев, Ефим Шифрин, Валерий Николаев, Александр Ширвиндт, Вилли Токарев.

Цена самой дешевой квартиры-студии на 55 квадратных метров - 28 миллионов рублей.

Чистые пруды

Здесь на улице Машкова, в доме, построенном в начале прошлого века, проживает режиссер Джаник Файзиев и актриса Светлана Иванова. Девушке не приходится ездить на метро, ведь театр «Современник», в котором она играет, находится в трех минутах ходьбы от ее дома.

Несмотря на то, что дому уже более 100 лет, он находится в прекрасном состоянии. Был проведен капитальный ремонт, отремонтированы системы вентиляции, все подъезды оснастили современными системами видеонаблюдения. Посторонним во двор не попасть, как ни старайся. Квартира площадью 80 квадратных метров здесь стоит 33 миллиона рублей.

Жилой комплекс «Золотые ключи-2»

Такие придомовые площадки, как здесь, не встретишь в обычных спальных районах. Тут и теннисные корты, и декоративные водоемы, и площадки для гольфа, и альпийские горки. И людей на этих площадках можно встретить очень примечательных: Тимати, Дану Борисову, Гарика Мартиросяна. Квартира площадью 150 «квадратов» обойдется в 83 миллиона рублей.

Но стоимость внутреннего дизайна в некоторых звездных квартирах сопоставима со стоимостью самой квартиры. Так при декорировании апартаментов Тимоти использовались только натуральные материалы - натуральные шкуры зебр, драгоценные камни. На полу своей гостиной он установил звезду со своим именем, как на голливудской Аллее славы.

Фото: myotpusk.mirtesen.ru

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