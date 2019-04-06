Как правильно оценить недвижимость перед сделкой

Как процедура купли-продажи жилого помещения подвержена изменению, так оценивание недвижимости для проживания происходит по-разному. Порядок в первую очередь зависит от преследуемой собственником целью. Исходя из неё уже вытекает отчёт об оценке недвижимого имущества. Для выгодной продажи следует ознакомиться с ценами на рынке недвижимости, выявить современные тенденции в сегменте, принять во внимание географические особенности жилого помещения и т.д. В некоторых ситуациях будут учитываться ремонт, год постройки здания и близость к объектам, удовлетворяющих потребности местного населения.

Суть деятельности оценщиков состоит в том, чтобы определить стоимость отчуждаемой квартиры или её части, цену за аренду или иного пользования недвижимого объекта. Законодательство РФ предусматривает четыре результата оценивания:

Рыночная стоимость - итог оценки для обычной сделки по продаже квартиры без квалифицирующих признаков. Обе стороны вступают в договор добровольно и осведомлены о существенных условиях сделки.

Инвестиционная стоимость - цена недвижимости, которая будет использоваться исключительно для извлечения прибыли. В эти рамки попадают договор аренды и перепродажа в сжатые сроки. Устанавливается объём вложений инвестора.

Ликвидационная стоимость - результат оценивания недвижимого имущества, которое отчуждается для погашения задолженности или является частью процедуры банкротства - имущества на аукционе.

Кадастровая стоимость - цена за жилое помещение, с которого будет взиматься налог за недвижимость. Рассчитывается исходя из среднего значения рыночных цен на недвижимое имущество.

После определения стоимости в зависимости от цели продажи вы создаёте техническое задание, с которым обращаетесь к оценщикам. В договоре устанавливаются: цена работы специалиста, её реализация - процедура и срок её выполнения. Специалисты собирают информацию, которая включает в себя юридическую документацию, относящуюся к объекту проверки, недостатки здания, сведения о близлежащей территории, социальную инфраструктуру и состояние инженерных коммуникаций.

Оценщик определяет выгоду предстоящего договора; траты на недвижимость до обращения и после него; стоимость недвижимого имущества с подобными вариантами на рынке жилых помещений. Специалист в отчёте отражает статистические данные и рекомендации, касающиеся объекта оценивания. В большинстве случаев заключить договор купли-продажи без проделанной работы оценщика невозможно. Например, кредитные организации без отчёта не будут одобрять ипотеку.

Фото: domostroynn.ru

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