Как правильно оценить недвижимость перед сделкой

Как процедура купли-продажи жилого помещения подвержена изменению, так оценивание недвижимости для проживания происходит по-разному. Порядок в первую очередь зависит от преследуемой собственником целью. Исходя из неё уже вытекает отчёт об оценке недвижимого имущества. Для выгодной продажи следует ознакомиться с ценами на рынке недвижимости, выявить современные тенденции в сегменте, принять во внимание географические особенности жилого помещения и т.д. В некоторых ситуациях будут учитываться ремонт, год постройки здания и близость к объектам, удовлетворяющих потребности местного населения.
Суть деятельности оценщиков состоит в том, чтобы определить стоимость отчуждаемой квартиры или её части, цену за аренду или иного пользования недвижимого объекта. Законодательство РФ предусматривает четыре результата оценивания:
После определения стоимости в зависимости от цели продажи вы создаёте техническое задание, с которым обращаетесь к оценщикам. В договоре устанавливаются: цена работы специалиста, её реализация - процедура и срок её выполнения. Специалисты собирают информацию, которая включает в себя юридическую документацию, относящуюся к объекту проверки, недостатки здания, сведения о близлежащей территории, социальную инфраструктуру и состояние инженерных коммуникаций.
Оценщик определяет выгоду предстоящего договора; траты на недвижимость до обращения и после него; стоимость недвижимого имущества с подобными вариантами на рынке жилых помещений. Специалист в отчёте отражает статистические данные и рекомендации, касающиеся объекта оценивания. В большинстве случаев заключить договор купли-продажи без проделанной работы оценщика невозможно. Например, кредитные организации без отчёта не будут одобрять ипотеку.
Фото: domostroynn.ru
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