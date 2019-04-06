22 интересных факта о недвижимости

1. Самый большой в мире домик на дереве имеет более 80 комнат, 10 этажей и застройщик потратил 14 лет на его строительство.
2. Пятиэтажное здание пагоды в Хорюдзи, Япония, является самым старым деревянным зданием на земле. Он был построен из дерева с деревьев, которые были собраны в 600 году нашей эры.
3. Так как Эмпайр-Стейт-Билдинг был открыт во время Великой депрессии, большая часть его пространства изначально осталась неиспользованной. В результате многие жители Нью-Йорка называли это здание «Пустым государственным зданием».
4. На побережье пострадавших от цунами районов Японии сотни древних камней говорят: «Не строите свои дома ниже этой точки!»
5. Основная цель рва Замка состояла в том, чтобы препятствовать нападавшим рыть туннели под стенами.
6. Адольфу Гитлеру когда-то принадлежал особняк в Голливуде, в который он никогда не заходил.
7. Во Франции есть замки, которые стоят меньше, чем апартаменты с двумя спальнями в Австралии.
8. Канада и Дания на протяжении десятилетий оспаривают свои претензии на остров Ханс. Обе страны будут периодически посещать остров, чтобы снять флаг другой страны и оставить бутылку датского шнапса или канадского виски. Так дружеские народы ведут войну.
9. С 1908 по 1940 год Sears, Roebuck and Co. продали около 70 000 - 75 000 домов по почте. Они прибыли как комплект и пришли с самыми современными удобствами. Некоторые из них все еще существуют сегодня.
10. Создатели «Extreme Makeover Home Edition» вынуждены были сократить свои переделки из-за того, что семьи не могли оплачивать счета за коммунальные услуги.
11. В 1997 году Pepsi провела конкурс, чтобы выиграть точную копию дома Симпсонов в натуральную величину или 75 000 долларов. Победитель конкурса выбрал деньги. Затем дом был отремонтирован, чтобы выглядеть как обычный дом, и был перепродан.
12. В нескольких крупных городах, таких как Лондон, Торонто, Нью-Йорк и другие страны мира, существуют целые здания и сооружения, которые существуют исключительно для того, чтобы скрыть вентиляционные шахты, коммунальные услуги, вышки сотовой связи, железные дороги и просто выделить их. иллюзия оккупации.
13. Поклонники популярного телешоу «Breaking Bad» продолжают проезжать мимо и бросать пиццу на крышу здания, которое представляет собой дом Уолтера Уайта.
14. Игла в верхней части Эмпайр Стейт Билдинг изначально предназначалась в качестве якоря для дирижаблей.
15. Квартира Моники из популярного телешоу Friends оценивается в 3,5 миллиона долларов.
16. Есть машина, которая превращает бетонный щебень в лего-подобные строительные блоки. Блоки позволяют жертвам войны или стихийных бедствий строить свои собственные новые, сейсмостойкие дома.
17. Amazon назвал здание в честь своего первого покупателя, который потратил 27,95 доллара на покупку одной книги. Покупка была совершена в 1995 году, а книга была об искусственном интеллекте.
18. Марк Цукерберг купил четыре дома рядом со своим домом в Пало-Альто и сдал их в аренду семьям, которые там жили. Он сделал это, чтобы дома не продавались как «по соседству с Марком Цукербергом».
19. Построенное в 1859 году здание Фонда Купера Юниона включало шахту лифта в ожидании того, что когда-нибудь будут изобретены лифты.
20. Самая большая пирамида на земле находится не в Египте, а в Мексике - и она спрятана под горой.
21. MS The World - крупнейшая частная яхта в мире. Он имеет 165 кают и постоянно путешествует по всему миру.
22. С 1949 по 1952 год Белый дом был полностью разрушен и перестроен бетонными и стальными балками вместо оригинальных деревянных балок.
Фото: bugaga.ru
Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)
Читайте также:
Инвестирование в российскую недвижимость выросло на треть
Афера с недвижимостью привела к отставке болгарских политиков
Чем недвижимость в Восточной Европе привлекает российских инвесторов
Рейтинги стран по ценам на недвижимость
Если Зеленский "стабилизирует" Украину, то для Путина это будет хуже, чем санкции, пишут СМИ Германии. Кто же, наконец, подумает на Западе об украинцах?
В Министерстве финансов Российской Федерации признали, что непопулярная в народе пенсионная реформа пока не может спасти ситуацию.
Известная активистка Ирина Фарион заявила, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского необходимо посадить в тюрьму.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.