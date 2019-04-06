22 интересных факта о недвижимости

1. Самый большой в мире домик на дереве имеет более 80 комнат, 10 этажей и застройщик потратил 14 лет на его строительство.

2. Пятиэтажное здание пагоды в Хорюдзи, Япония, является самым старым деревянным зданием на земле. Он был построен из дерева с деревьев, которые были собраны в 600 году нашей эры.

3. Так как Эмпайр-Стейт-Билдинг был открыт во время Великой депрессии, большая часть его пространства изначально осталась неиспользованной. В результате многие жители Нью-Йорка называли это здание «Пустым государственным зданием».

4. На побережье пострадавших от цунами районов Японии сотни древних камней говорят: «Не строите свои дома ниже этой точки!»

5. Основная цель рва Замка состояла в том, чтобы препятствовать нападавшим рыть туннели под стенами.

6. Адольфу Гитлеру когда-то принадлежал особняк в Голливуде, в который он никогда не заходил.

7. Во Франции есть замки, которые стоят меньше, чем апартаменты с двумя спальнями в Австралии.

8. Канада и Дания на протяжении десятилетий оспаривают свои претензии на остров Ханс. Обе страны будут периодически посещать остров, чтобы снять флаг другой страны и оставить бутылку датского шнапса или канадского виски. Так дружеские народы ведут войну.

9. С 1908 по 1940 год Sears, Roebuck and Co. продали около 70 000 - 75 000 домов по почте. Они прибыли как комплект и пришли с самыми современными удобствами. Некоторые из них все еще существуют сегодня.

10. Создатели «Extreme Makeover Home Edition» вынуждены были сократить свои переделки из-за того, что семьи не могли оплачивать счета за коммунальные услуги.

11. В 1997 году Pepsi провела конкурс, чтобы выиграть точную копию дома Симпсонов в натуральную величину или 75 000 долларов. Победитель конкурса выбрал деньги. Затем дом был отремонтирован, чтобы выглядеть как обычный дом, и был перепродан.

12. В нескольких крупных городах, таких как Лондон, Торонто, Нью-Йорк и другие страны мира, существуют целые здания и сооружения, которые существуют исключительно для того, чтобы скрыть вентиляционные шахты, коммунальные услуги, вышки сотовой связи, железные дороги и просто выделить их. иллюзия оккупации.

13. Поклонники популярного телешоу «Breaking Bad» продолжают проезжать мимо и бросать пиццу на крышу здания, которое представляет собой дом Уолтера Уайта.

14. Игла в верхней части Эмпайр Стейт Билдинг изначально предназначалась в качестве якоря для дирижаблей.

15. Квартира Моники из популярного телешоу Friends оценивается в 3,5 миллиона долларов.

16. Есть машина, которая превращает бетонный щебень в лего-подобные строительные блоки. Блоки позволяют жертвам войны или стихийных бедствий строить свои собственные новые, сейсмостойкие дома.

17. Amazon назвал здание в честь своего первого покупателя, который потратил 27,95 доллара на покупку одной книги. Покупка была совершена в 1995 году, а книга была об искусственном интеллекте.

18. Марк Цукерберг купил четыре дома рядом со своим домом в Пало-Альто и сдал их в аренду семьям, которые там жили. Он сделал это, чтобы дома не продавались как «по соседству с Марком Цукербергом».

19. Построенное в 1859 году здание Фонда Купера Юниона включало шахту лифта в ожидании того, что когда-нибудь будут изобретены лифты.

20. Самая большая пирамида на земле находится не в Египте, а в Мексике - и она спрятана под горой.

21. MS The World - крупнейшая частная яхта в мире. Он имеет 165 кают и постоянно путешествует по всему миру.

22. С 1949 по 1952 год Белый дом был полностью разрушен и перестроен бетонными и стальными балками вместо оригинальных деревянных балок.

Фото: bugaga.ru

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