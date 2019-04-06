Как обезопасить свое жилье

Многие люди тревожатся о безопасности своего жилища и сохранности находящегося в нем имущества. И не зря. Ограбление квартир остается одним из распространенных видов преступной деятельности. Грабители часто идут на риск и вскрывают металлические двери. От этого не спасают ни находящиеся дома соседи, ни опасность приезда полиции.

Несмотря на это, защищать свое жилье от незваных посетителей возможно и необходимо. Как это сделать?

Входная сигнализация

Неплохим способом станет установление датчика на входную дверь. Его моментальное срабатывание при открывающейся двери будет своевременно оповещать о ее вскрытии.

Замки и двери

Железные двери довольно надежны, однако их слабым местом может стать замок: грабители легко взламывают стандартные запоры. Задача вора облегчиться в разы, если такой замок установлен еще и в единственном числе. Несколько замков разных конструкций дадут непрошенному гостю пищу для размышлений о надобности испытания судьбы и проникновении в дом. Этой же цели послужит и дополнительная дверь: желание возиться с несколькими препятствиями охладит пыл. Ну и конечно не лишней является привычка запирать все двери и окна на все замки при любом отлучении из квартиры.

Спрятать все

По статистике, ограбление занимает порядка полутора минут. Быстрые действия являются залогом успешных квартирных краж. У грабителей нет времени на долгий поиск - берутся лежащие на виду ценные вещи. Оставляя дом на продолжительный срок, не стоит бросать ценности и дорогие безделушки на каждом шагу. И особенно деньги. Для хранения подобного существуют небольшие сейфы, крепящиеся к стенам или полу. А еще лучше - банк.

Обслуживающий персонал

Не секрет: частое основание для кражи - наводка. Откуда информация? К сожалению, ее источником могут служить приходящие на дом специалисты: сантехник, ремонтник, уборщица и т.д., а также случайные гости. Рекомендуется быть крайне разборчивым, приглашая посторонних людей к себе домой и не допускать нахождения ценностей на видных местах. Не стоит и оставлять посетителей без собственного присмотра.

Полезная дружба

Соседи-друзья - очень хорошая идея! Большое количество приятелей живущих по-соседству снижает риск ограбления. Ведь кто-то из них может заметить нездоровую активность и интерес по отношению к жилищу и незамедлительно сообщить об этом.

Видеонадзор

Система видеонаблюдения, как и хороший сосед, поможет держать дом под надзором во время отсутствия: зафиксирует подозрительных личностей или вовсе их отвадит от квартиры.

Простые советы помогут сделать дом более безопасным и надежным.

Фото: rostov.media

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