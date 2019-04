Вокалист группы Scissor Sisters продает дом со стеклянной башней

Один из основателей группы Scissor Sisters Джейк Ширз продает принадлежащий ему особняк. Это находящееся в Лос-Анджелесе строение, примечательное своей стеклянной башней, выставлено на продажу за 2,2 миллиона долларов. Дом был построен в 1937 году.

В 2013 году Джейк приобрел его за 1,92 миллиона долларов. Этот трехэтажный дом является одним из нескольких оставшихся в Лос-Анджелесе зданий, созданных знаменитым архитектором Уильямом Кеслингом, работавшим в стиле модерн, а точнее, его разновидности Streamline Moderne, отличавшейся четкими линиями и плавными обводами, позаимствованными у авиационной индустрии тех лет.

Представители музыканта заявили, что причиной продажи дома является перемена образа жизни Джейка, который проводит много времени в турах по всему миру и не нуждается в таком большом доме. Утверждается, что он ищет что-нибудь поменьше и попроще. Этот же особняк имеет площадь в 214 квадратных метров.

Дом с необычным названием Ulm являет собой напоминание о роскошном золотом веке Голливуда. Его сохранившиеся оригинальные интерьеры включают в себя оформленные в стиле ар-деко ванные комнаты, украшенные плитками стены, окна со стальными рамами, огромные стеклянные секции, позволяющие проникать внутрь солнечному свету, и каменную винтовую лестницу в башне.

Джейк говорит, что этот дом был местом, где встречались самые различные люди, его друзья и семья, где они писали песни и книги, обсуждали концепции и проводили безумные вечеринки. Он приобрел дом у женщины, которая была художницей, и говорит, что она хотела передать его тому, кто также будет принадлежать к творческой среде. Сам он намерен поступить так же.

К дому прилагается большой земельный участок с видом на город и на Тихий океан. В особняке три спальни и четыре ванных комнаты. Имеется здесь и гараж на две машины. Хозяйская спальня предлагает владельцам балкон, с которого открывается панорамный вид на город.

Просторная зала, центром которой является камин, выход в просторное патио, пригодное для любого типа отдыха. На втором этаже также имеются гостевая спальня и комната для семейного отдыха с баром. Огромные окна позволяют дому впитывать весь свет, который идет к нему от океана.

Джейк Ширз является основателем поп-рок-группы Scissor Sisters, возникшей в 2001 году. В 2004 они стали известны благодаря кавер-версии песни Pink Floyd Comfortably Numb, исполненной в стиле диско. Самыми большими хитами группы являются композиции Filthy/Gorgeous, Take Your Mama и I Don't Feel Like Dancing.

Джейк, которому исполнилось 40 лет, до своей музыкальной карьеры был стриптизером и приобрел славу не только благодаря оригинальной манере исполнения, но и из-за невероятных танцев, которыми он радует поклонников в клипах и на сцене. В 2012 году, выпустив четыре альбома с группой, он решил начать сольную карьеру. На следующий год он купил этот дом и переехал в него. В 2015 он вернулся в Новый Орлеан, где у него имеется квартира. Помимо этого, у него есть недвижимость и в Нью-Йорке, городе, где началась его карьера.

Фото: jazztour.ru

