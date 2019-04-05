Дома знаменитостей: где живет Робби Вильямс

Жизнь, несомненно, повернулась своей самой лучшей стороной к Робби Уильямсу и его жене Айде Филд. Будучи востребованными и занятыми, они вынужденно делят свое время между Лондоном и Лос-Анджелесом, увлекая за собой и троих своих детей - Тедди, Чарли и Коко.

Для того, чтобы чувствовать себя комфортно в любом из тех городов, у них имеются дом в западном Лондоне стоимостью 17,5 млн фунтов и недвижимость в Лос-Анджелесе. Помимо этого, они владеют домом в Малибу, который оценивается в 15,9 млн фунтов и когда-то принадлежал Джанет Джексон. Пара любит размещать фотографии из своих роскошных домов в соцсетях, разжигая зависть даже в поклонниках.

После того, как Надя Савала, работавшая вместе с Айдой в шоу Loose Women, побывала в американском доме пары, она рассказала, что у них есть собственная прислуга, присматривающая за домом, и шеф-повар. Также она была впечатлена большим бассейном.

Робби и Айда купили виллу в Малибу, построенную в итальянском стиле, в июле 2018 года. В доме четыре спальни и огромная зала, в которой они могут проводить время со своими маленькими детьми. Трехэтажное здание предлагает своим владельцам кухню с отдельными местами для завтрака и более основательного приема пищи и хозяйскую спальню со спа-ванной и превосходным видом на океан с террасы.

В прошлом октябре Робби и Айда позволили поклонникам взглянуть на внутреннее убранство их лондонского дома. Одевшись в вечерние наряды, они приняли соответствующие позы в дверном проеме, ведущем в залу. В зале можно рассмотреть открытый камин, большое серебристое зеркало и картину в роскошной раме. Кремовые стены придают комнате ощущение нежной легкости.

Айда также выложила в Insta фотографию их ванной комнаты. Сама ванна находится возле окна, но оно предусмотрительно прикрыто жалюзи. Также заметно, что пара следует всем новомодным трендам - в ванной были замечены растения, украшающие и придающие ей более живой вид.

В Рождество Айда выложила снимок из их дома в Лос-Анджелесе. На фотографии пара стоит перед огромной нарядной елкой, которая устроилась в углу комнаты между двумя дверьми, ведущими на террасу и к бассейну. На заднем плане можно увидеть серый диван и удивительный кукольный домик, принадлежащий их дочери Тедди. Эта комната является превосходным местом для мужчины. Здесь есть несколько удобных стульев и диванов, и все они направлены к телевизору с игровыми приставками, где певец может расслабиться после развлечения поклонников.

На другом снимке, который Айда выложила, чтобы отметить тем самым возвращение Робби домой, видна их огромная комната для отдыха с диваном кремового цвета и окнами от пола до потолка, выходящими на очаровательный частный садик. В середине комнаты на том снимке расположились воздушные шары, на которых было написано «Добро пожаловать домой». На стене комнаты имеется принт Бэнкси с двумя целующимися полицейскими. На заднем плане виден деревянный столик с цветочной вазой и картиной над ними.

Фото: thetimes.co.uk

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