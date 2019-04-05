Чем недвижимость в Восточной Европе привлекает российских инвесторов

Для государств Восточной Европы характерны стабильный прирост ВВП и крепкие экономические показатели. Они развиваются активнее, чем страны Западной Европы. Эти факторы вызывают интерес инвесторов из России. Выясним, какую прибыль дает недвижимость в Болгарии, Словакии и Румынии.

Болгария

Всплеск повышенного внимания к Болгарии вызван адекватными ценами на отдельную жилплощадь, наименьшим в Европе налогом на квадратную площадь, комфортным климатом.

По сведениям Numbeo, прибыль от квадратных метров в престижных районах мегаполисов превышает 5%, на окраинах - почти 6%. В большинстве своем стоимость квадратного метра в государстве равняется €1663, а за съемное жилье - €186-246.

Офисные помещения в Софии обойдутся в пределах €800 - €3000 за кв. м. По информации Colliers International, в целом, в стране в 3-м квартале 2018-го взималась плата за найм офисов класса A - €13,5 в месяц за кв. м., а за офисы класса B - €10 за кв. м.

Если рассматривать индустриальные постройки, то за найм квадратного метра, в целом, возьмут €4,7, если это объект класса А, и €2,7 - для класса В. Промышленные объекты продаются по цене €100-600 за кв. м. (исходя из местонахождения).

Стоимость торговых построек в столице колеблется от €1000 до €5000 за кв. м. (исходя из расположения). Обычно в государстве за аренду торговой площади платят €55 за кв. м. (в наиболее привлекательных местах) или €39 (в более простых вариантах).

Словакия

По сообщению Национального банка Словакии, цены на жилье за 2018-й год достигли €1396 за кв. м. Поскольку Братислава не пользуется популярностью у туристов и в Словакии насчитывается немного международных фирм, бум на съемную жилплощадь не наблюдается. И все же в столице есть возможность получать за сдачу «однушки» €447-€576 в месяц.

Офисную площадь продают в Братиславе по цене €1000-4000 за кв. м. (исходя из расположения объекта в городе). При этом свободных помещений в столице только 6,18%.

В Словакии востребованы индустриальные постройки. В государстве насчитывается более двух миллионов кв. м. промышленной площади и еще свыше 300 000 кв. м. пребывают в стадии строительства. По данным Colliers International свободных квадратных метров чуть больше 2%. Для сравнения, в 2008-м таких площадей было 10%. «Навар» от сдачи внаем индустриального объекта равняется €3,5-3,8 за кв. м. в месяц, а продают их по цене €100-600 за кв. м.

Торговые строения в Словакии являются привлекательным вложением для инвесторов. За квадратный метр торгового объекта в Братиславе придется заплатить €1000-4000. Средний показатель оплаты за найм помещений в государстве равняется €41 за кв. м. в месяц, €15-38,5 - в торговых центрах и €8,25 - в районе попроще.

Румыния

Последние два года в государстве отличаются подъемом в экономике, повышением зарплаты и невысокими процентными ставками. Эти показатели привлекают внимание инвесторов.

В отличие от других государств Европы, строения в Румынии обойдутся недорого. По сведениям Global Property Guide, за один квадратный метр отдельной жилплощади здесь просят €1169-1500. За аренду «однушки» в центре Бухареста возьмут €284 и €207 - на окраине. Прибыль от сдачи жилья внаем превышает 6%.

По сведениям Colliers International, в 2018-м в Румынии образовалось 150 000 кв. м. современных офисных объектов. Такое выгодное приобретение можно сделать в столице по цене €2000 за кв. м., за аренду просят €10-18 за кв. м. в месяц.

Объемы индустриальных объектов здесь тоже увеличиваются. За первые шесть месяцев 2018-го на рынке возникло 330 000 кв. м. современной промышленной площади, что в два раза превышает показатели 2017-го.

Квадратный метр индустриального помещения обойдется в €300-900, сдача в аренду составит €4,1-4,2, это на 10% больше, чем в 2017-м.

В 2018 году в Румынии насчитывалось 189 000 кв. м. современных торговых объектов. Квадратный метр в торговых точках в столице продают за €1000-3500, а сдают в аренду - за €55-65.

В Home Real Estate уверены, что в Восточной Европе в этой сфере положительная динамика сохранится.

Фото: ee24.ru

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