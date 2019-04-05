Что делать, если затопили соседи

Если с потолка потекла вода - без паники, это временные трудности и нужно просто знать, как правильно вести себя в такой ситуации.

Самое первое, что нужно сделать, - не бросаться стучать в дверь соседям, а отключить все электроприборы. Если есть возможность, электроприборы необходимо убрать дальше от воды, иначе в любой момент случится замыкание. Если розетки оказались под водой, нужно отключить через щиток все электричество. Электрические щитки размещаются обычно в подъезде или в квартире.

После отключения электричества можно бежать к соседям. Самый простой вариант - соседи дома, вы объясняете им ситуацию и просите отключить воду. Если соседей нет, нужно звонить в управляющую компанию, которая отвечает за содержание дома. Телефон своей управляющей компании лучше узнать заранее. Если не знаете - звоните в аварийную службу, там помогут. Ломать дверь соседям, чтобы перекрыть воду, не стоит, вас могут привлечь к уголовной ответственности.

Управляющая организация должна составить акт о том, что квартиру залили водой. В акте перечисляется весь причиненный ущерб и указывается виновное лицо. Виновник определяется по результатам осмотра помещений и внутридомовых коммуникаций. Если причиной затопления стала неисправность кранов, переполненная водой ванна соседей сверху - виновниками будут они, и они должны будут возместить убытки. В идеале они должны присутствовать при составлении акта о заливе квартиры. Если причина в неисправности внутридомовых инженерных систем - ущерб возмещает управляющая компания. Привлеките в качестве свидетелей соседей, которые будут присутствовать при составлении акта и тоже поставят в нем свои подписи. Не лишним будет фотосъемка помещений, которая пригодится, если дело дойдет до суда.

Оценивая ущерб, лучше довериться независимому эксперту, который составит акт о повреждениях. Если виновная сторона согласна добровольно возместить ущерб, составьте соглашение о добровольном возмещении ущерба и заверьте его у нотариуса. Никакими устными договоренностями с виновной стороной ограничиваться нельзя. Иначе виновник просто может отказаться выплачивать ущерб, и вы не сможете добиться его возмещения через суд.

Если дело дошло до суда, то исковое заявление подается в районный суд. Если сумма причиненного ущерба меньше 50 тысяч рублей, - в мировой суд.

К иску необходимо приложить:

свидетельство о праве собственности на квартиру;

акт управляющей компании о заливе квартиры;

заключение независимой экспертизы об оценке ущерба;

соглашение о возмещении убытков (если есть);

квитанцию об оплате госпошлины.

Если стороны по-разному оценивают размер ущерба, суд определяет размер их возмещения самостоятельно, исходя из представленных доказательств и документов.

Если решение суда вас не удовлетворяет, в течение месяца со дня его принятия можно подать апелляционную жалобу.

Если после судебного решения виновник отказывается возмещать ущерб, следует обратиться в канцелярию суда и получить исполнительный лист. Исполнительный лист вместе с заявлением о возбуждении исполнительного производства нужно передать в службу судебных приставов.

Фото: damages.ru

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