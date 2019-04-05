Как открыть хостел в квартире жилого дома?

Совет Федерации отклонил законопроект о запрете размещения хостелов в жилых домах, так что пока открытие хостела в квартире вполне законно. Хостел — это нечто среднее между отелем и общежитием.

Отдельные номера в нем, как правило, предусмотрены, но наибольшим спросом пользуются койко-места в общих комнатах. Такие комнаты вмещают от 3 до 12 постояльцев. Кроме номеров на территории хостела есть кухня-столовая и несколько санузлов для общего пользования.

Современные хостелы не дают поводов бояться антисанитарии: тщательная уборка проводится несколько раз в день. В самих номерах своевременно меняют постельное белье и полотенца.

Многие хостелы кроме спального места предлагают своим клиентам бесплатный wi-fi, завтраки, включенные в стоимость проживания, услуги хранения в сейфах ценных вещей и т. д.

Хостелы являются наиболее востребованным вариантом размещения у молодежи. Это обусловлено не только комфортными условиями проживания, но и небольшой стоимостью суточной аренды койко-места.

Для того, чтобы заняться данным видом бизнеса нужно запастись терпением и владеть достаточным стартовым капиталом. Конечно, в случае, если вы планируете строить отдельно стоящее здание, в итоговую стоимость которого войдут и составление сметы, и согласование документации, стройматериалы, зарплата наемным рабочим и т. п.

Гораздо проще организовать хостел на территории квартиры. Если предприниматель планирует открыть хостел на 10 и более мест, то для него вполне подойдет коммунальная квартира или квартира-общежитие. Такой вид гостиничного бизнеса полностью окупается, как правило, в течение семи лет.

Если же предполагается открытие мини-хостела, то будет достаточно и трехкомнатной квартиры.

Площадь спальной комнаты определяется, исходя из расчета не менее четырех квадратных метров на спальное место. В хостеле должен быть хотя бы один компьютер с выходом в Интернет, и желательно бесплатный wi-fi. Обязательно наличие горячей и холодной воды. Если горячей воды нет, следует озаботиться установкой водонагревателя. В санузле нужно предусмотреть наличие двух умывальников, унитаза и душевой кабины.

Постельное белье должно быть новым и должно часто меняться, как и полотенца. Средства гигиены должны постоянно пополняться по мере потребности. Кухня должна быть оснащена всеми необходимыми элементами для приготовления пищи и хранения продуктов.

Остается только подсчитать общую сумму затрат, сопоставить ее со своими возможностями, и не забыть включить в затраты расходы на рекламу и продвижение бизнеса.

Не стоит забывать об обязанности соблюдения гигиенических нормативов по шуму, звуку, вибрации, электромагнитным излучениям, а также правил проживания в жилых домах. Жалобы соседей вполне могут стать основанием для закрытия хостела.

Если посчитать общий оборот хостела в месяц, то при минимальной цене за койко-место в 700 рублей, средняя сумма месячного дохода может составить в районе 300 000 тысяч рублей. Главное — уметь прислушиваться к своим клиентам, поддерживать в помещениях хостела чистоту и порядок, а также как можно больше продвигать свой бизнес на различных рекламных площадках.

Фото: businessman. ru

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