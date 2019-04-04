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Автор Рина Миро

Особенности сделки с ипотечной квартирой

Недвижимость

Жизнь переменчива, в любой момент в жизни каждого человека могут возникнуть новые обстоятельства. Новая работа, смена семейного статуса или же просто желание переехать в другое место или в более комфортные условия. В таких ситуациях может возникнуть необходимость продажи квартиры. Как быть, если квартира куплена в ипотеку? Есть несколько вариантов.

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Если заемщик долго выплачивает ипотеку и вдруг решает продать ипотечную квартиру, то, в первую очередь, частью денег, полученных от продажи, нужно погашать кредит. А оставшуюся часть уже направить на приобретение нового жилья. Бывает такое, что заемщик расстается с ипотечным жильем по причине своей неплатежеспособности.

Покупателю такой квартиры придется заключить с банком соглашение о переводе ипотечного долга. Если покупатель не в состоянии внести всю нужную сумму разом, то он может оформить ипотечный кредит. В таком случае банк проанализирует его платежеспособность для обеспечения гарантированного погашения ипотеки. 

Когда у заемщика возникают проблемы с уплатой ипотечных взносов, банку приходится самостоятельно проявлять интерес к подбору покупателя. Ведь чем скорее будет продана квартира, тем меньше вероятность просрочки выплат. У банка есть право рекомендовать заемщику партнера для проведения купли-продажи.

Передача имущества в залог не лишает собственника права им управлять. Заложенную недвижимость можно отчуждать путем продажи, дарения или обмена. Если оформляется закладная, то правомерность отчуждения имущества должна быть в ней обязательно оговорена.

Прежде чем начать поиски покупателей, заемщик должен заручиться согласием кредитора на отчуждение имущества. В случае обмена недвижимости, залогодатель перепоручает обязательства, заменив при этом предмет залога. Когда осуществляется купля-продажа, то залогодатель частично возмещает ипотечный кредит досрочно, используя полученные деньги. Если новый покупатель готов приобрести квартиру в кредит, долг прежнего залогодателя переводится на него. Залоговым обеспечением в договоре будет являться все та же квартира.

Покупателю ипотечной квартиры необходимо учитывать, что при совершении любых действий с таким жильем обязательно получить согласие кредитной организации. Существует два варианта покупки ипотечной квартиры. Ключевое их различие в снятии залога. В одном случае залог снимается до регистрации права собственности, в другом - после. Когда банк сначала дает согласие на замену собственника, и только после снимает обременение, то покупатель квартиры временно обретает статус залогодателя.

Фото: nar.ru

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