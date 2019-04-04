Где живут знаменитости

Несмотря на то, что многие знаменитости живут в огромных домах, их жилье не так просто найти, особенно в Лос-Анджелесе и рядом, потому что они хорошо спрятаны от глаз прохожих. Только нам стало о них известно, и мы поделимся некоторой информацией.

Первый дом, о котором мы расскажем вам - это дом актрисы Джоди Фостер. Ее особняк был построен еще в 35 году прошлого века. Здание выполнено в испанском стиле, есть деревянные колоны, узоры в виде мозаик и красивые потолки. Площадь особняка составляет почти 570 кв.м. В нем пять спален, шесть ванных, большой бассейн и есть даже домашний кинотеатр. Женщина приобрела этот дом в 97-ом году, а пару лет назад она продала его за 5 млн. долларов.

Дом певицы и актрисы Леди Гаги, который она купила недавно находится в Калифорнии. Дом выполнен в средиземноморском стиле, а построен он был в 2005 году. Площадь участка почти 2.5 гектара и находится рядом с одним из самых красивых пляжей в Малибу. В доме звезды есть пять спальных комнат и целых двенадцать ванных. Еще у нее дома есть собственный тренажерный зал, красивый винных погреб, небольшой домашний кинотеатр и бар, а также зал для боулинга, бассейн, наполненный не просто водой, а водой из морских глубин, волейбольное поле, конюшня и гостевой домик. Это не просто дом, это мини развлекательный центр и жилой дом, которые расположились на одной площади.

У актера, Меттью Перри, который играл одну из главных ролей в сериале «Друзья» есть прекрасный дом, и он выставил его на продажу за 12.5 млн.долларов. Площадь жилья составляет 2.5 гектара, а площадь дома более 500кв.м. Там есть прекрасная открытая гостиная комната, через которую можно выйти к бассейну и пляжу рядом.

Брюс Уиллис не мог не попасть в этот список. Свой дом он приобрел в 2004 году почти за 10 млн.долларов, при этом в прошлом году он его продал в 1.5 раза дороже - это 16 млн.долларов. Само здание построили в 1928 году и его площадь 900кв.м. Конечно, дома знаменитостей не бывают маленьким, но эта площадь действительно впечатляет. Там есть огромный бассейн, домик для гостей, теннисный корт, внутри дома - домашний кинотеатр, одиннадцать спальных комнат и столько же ванных, и еще множество других комнат.

Скандальная и известная парочка Канье Уэст и Ким Кардашьян живут на площади 1500 кв.м. и стоимость дома с участком 20 млн.долларов. Этот дом парочка приобрела совсем недавно в связи с пополнением в семье. В доме восемь спальных комнат, зачем-то десять ванных комнат, два больших бассейна, два спа, восемь каминов, а еще там есть виноградник. Но не только у этих звезд шикарные дома, все остальные тоже не отличаются скромностью и живут почти в дворцах.

Фото: remkasam.ru

Подписывайтесь на канал "Правда недвижимости", мы о многом узнаем первыми)

Читайте также:

Звезда Голливуда Чарли Шин вынужден продать свой особняк для вечеринок со скидкой $1,5 млн

Пять интересных фактов о рынке недвижимости в Англии

Пьяную "звезду" Pussy Riot сняли с авиарейса за дебош