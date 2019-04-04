Звезды кино дома, которые скромны в сравнении с их коллегами по цеху

Актерам приходится достаточно много работать, чтобы получить признание и любовь публики, только оплата их труда достаточно высока. Самые успешные актеры кино получают огромные гонорары, как правило, большая часть тратят деньги на авто, роскошные особняки и брендовую одежду.

Но есть и те, кто совсем не любит тратить свои гонорары на такие вещи и это их отличительная черта - скромность. Как правило, эти актеры не тратят зря деньги, живут в скромных домах и тратят свои гонорары на полезные вещи. Например, Сара Джессика Паркер, которая играла одну из главных героинь в сериале «Секс в большом городе». У нее со своей героиней нет совершенно ничего общего, а все дело в ее детстве, которое она все никак не может забыть.

Вся ее семья жила на пособие о безработице и им всегда приходилось стоять в очередях за бесплатным питанием. Поэтому, когда у нее появилось намного больше денежных возможностей, она не стала поддаваться соблазну трат. Сейчас ее семья проживает в одном из лучших районов Нью-Йорка, только их дом самых простой. Актриса вместе с мужем закупаются в самых обычных магазинах, путешествуют на обычном транспорте, приобретают все по мере необходимости и не балуют своих детей без повода.

Актриса Дженнифер Лоуренс - это образец скромности. Несмотря на то, что за ее плечами большое количество наград, высокие гонорары и слава, известность не вскружила ей голову. Она проживает в обычной квартире, которую купила на свой первый гонорар после съемок и ездит она на обычной машине. Одевается девушка также обычно, а брендовые вещи в ее гардеробе бывают крайне редко. Она говорит, что большой особняк - это неплохо, только живет она одна и у нее нет надобности покупать большой дом.

Звезда «Титаника» - Леонардо ДиКаприо сейчас явно не думает о деньгах, ведь у него их достаточно. Оплата за его труд очень высока, и он может позволить себе уже сейчас бросить работу и отдыхать. Только вот тратить деньги Лео не любит, единственная его дорогая покупка - это небольшой остров, который он приобрел, и то, для того, чтобы сохранить там уникальную природу. Многие из его окружения подтверждают, что актер тратит все свои гонорары не на себя и отдых, а на экологию и защиту животного мира, она часто жертвует огромные суммы на защиту, например, недавно он отдал свой гонорар, который составляет порядка 40 млн.долларов фонду по охране тигров. Он считает, что охрана природы - это действительно важно, а значит и денег для этого не нужно жалеть.

Фото: blog.7ya.ru

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