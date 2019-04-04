Рейтинги стран по ценам на недвижимость

Обзавестись собственной недвижимостью за границей - многим кажется привлекательным. Но, в тоже время, и несбыточной мечтой. Кажется, что недвижимость "там" — недосягаема для нас.

Конечно, существует много мест с очень высокой стоимостью жилья. Но, одновременно, множество стран, где оно стоит совсем недорого.

Представляем вам ТОП-10 стран с самой низкой и самой высокой стоимостью недвижимости.

ТОП-10 стран с самой низкой стоимостью жилья

И начнем мы, пожалуй, с более доступного ценника. Но все таки это будут относительно цивилизованные страны. Ведь, вкладывая деньги в недвижимость за рубежом, хочется быть уверенным в ее инвестиционной привлекательности, хотя бы минимальной.

1 место — Парагвай. Самое дешевое жилье в мире. В стране постоянные ливни (как следствие, наводнения), высокая температура воздуха — достаточно тяжелые условия для жизни. Плюс высокий уровень преступности и нестабильная политическая ситуация. Поэтому и стоимость жилья очень низкая — всего около 50 долларов за квадратный метр.

2 место — Зимбабве. Расположена в южной Африке. Страна отличается влажным климатом. А жилье здесь стоит около 6000 долларов.

3 место — Аргентина. Бронзовый призер. До начала международного кризиса 2008 года это была перспективная страна. Но сейчас ее экономика полностью уничтожена. Безработица и бедность страны, конечно, повлияла и на цены на жилье. Здесь за двухкомнатную квартиру придется отдать всего около 9000 долларов.

4 место — Филиппины. Уровень жизни в стране достаточно высокий (по сравнению с остальными странами в этом списке). Поэтому и стоимость жилья выше. Стоимость двухкомнатной квартиры, в среднем, 20 тысяч долларов.

5 место — Пакистан. Роскошный особняк в столице стоит всего около 35 тысяч долларов. Но, страна неспокойная. И чтобы там приобрести собственность, сначала надо изучить мусульманский менталитет.

6 место — Индия. Удивительная и интересная страна. При этом славится полной антисанитарией. А стоимость элитных квартир в престижных районах всего 150 долларов за квадратный метр.

7 место — Египет. Цены на недвижимость за последние несколько лет сильно упали из-за политической ситуации. В среднем квадратный метр стоит 200 долларов.

8 место — Мексика. Это экономически отсталая страна. Но очень привлекательная для туристов. А стоимость квадратного метра в Мехико всего 200-250 долларов.

9 место — Венесуэла. Стоимость жилья 300 долларов за квадратный метр (в основном, в крупных городах). Сейчас в стране начался экономический рост. К тому же, известна своим расположением к России.

10 место — Эквадор. Самое дорогое жилье из самых дешевых. Расположена страна в Южной Америке. Стоимость одного квадратного метра около 350 долларов. У наших соотечественников недвижимость в этой стране пользуется спросом, так как вы сразу получите вид на жительство и безвизовое посещение многих стран.

ТОП-10 стран с самой дорогой стоимостью жилья

Вторая часть нашего обзора — страны с люксовой недвижимостью. Позволить себе жилье здесь — удел избранных. Итак, начнем.

10 место — Китай. Страна стремительно развивается. И, соответственно, растет количество богатых людей. И растут цены на недвижимость. В самом большом и дорогом городе — Шанхае — стоимость квадратного метра 21 тысяча долларов.

9 место — Россия. Точнее, Москва. Цены немного упали из-за кризиса и падения курса рубля. Но все еще очень высокие — около 23 тысяч долларов за квадратный метр.

8 место — Франция. Чуть дороже московских цен на жилье, цены парижские. В среднем, квартира в самом романтичном городе обойдется в 24 тысячи долларов.

7 место — Австралия. Сидней. На цену здесь влияет тот факт, что квартиры продаются уже с ремонтом и мебелью — заезжай и живи. Стоит такое удовольствие 24 300 долларов.

6 место — США. В престижном районе Нью-Йорка, расположенного близко к центру, апартаменты стоят каких-то 25 тысяч долларов.

5 место — Швейцария. В самой стабильной стране, оказывается, не самое дорогое жилье. Здесь вы не встретите бедных кварталов. Но и элитных районов тоже. При этом квадратный метр жилья обойдется в 28 тысяч долларов.

4 место — Сингапур. В этом маленьком городе-государстве один квадратный метр стоит 30 000 долларов.

3 место — Англия. В Лондоне, район Гайд-Парка, люксовая недвижимость будет стоить около 40 тысяч долларов. И цена ее постоянно растет (цена всей недвижимости в Лондоне).

2 место — Гонконг. Это настоящий город богачей. В элитном районе, раскупленном миллионерами, стоимость одного квадратного метра будет 48,5 тысяч долларов.

1 место — Королевство Монако. Это настоящая Мекка богачей. Здесь самые современные и роскошные яхты, самые быстрые автомобили. И самая дорогая недвижимость в мире — 66 700 долларов за квадратный метр.

Фото: arendal. ru

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