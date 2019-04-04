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Автор Рина Миро

Кому нужен брачный договор

Недвижимость

 

Брачный договор на защите имущества. 402289.jpeg

Порой супружеские пары при разводе начинают яростную дележку имущества. Чтобы не допустить подобного, стоит заранее озаботиться будущим совместно нажитого имущества и заключить брачный договор. В современном мире все больше пар сходятся во мнении, что брачный договор - гарант прочного союза, потому как всем заранее известна материальная составляющая брака. Статистика на стороне предусмотрительных пар: исследования показывают, что заключившие брачный договор живут вместе дольше тех, кто все пустил на самотек. 

Случается так, что до брака, к примеру, невеста имеет жилплощадь, а жених - нет. Договор может предусматривать обязательство супруга в случае развода покинуть чужую жилплощадь в течение определенного времени. Есть примеры, когда раздельная собственность - это необходимость.

Например, супруг-бизнесмен заключает договор, чтобы быть свободным в своих действиях в сфере предпринимательства и исключить участие супруги в сделках, которые требуют согласия второй половины. Или брак дышит на ладан, и стоит обезопасить имущество от раздела. Жизнь каждой семьи уникальна, невозможно предугадать, что произойдет по прошествии пары-тройки лет. Но, если есть брачный договор - в случае развода интересы обеих сторон будут соблюдены.

Договор могут заключить только будущие или уже состоявшиеся супруги. Предметом договора чаще всего становятся имущественные взаимоотношения. Законодательством предусмотрено, что имущество мужа и жены является общим. А значит приобретенные в браке вещи, недвижимость и полученные доходы принадлежат мужу и жене в равных долях. Исключение - подарки, имущество, полученное по наследству, и вещи, предназначенные для личного пользования.

Брачным договором можно определить, что собственность супругов может быть как общей, так и раздельной как полностью, так и частично. Муж и жена могут договориться о взаимном содержании, об участии каждого в доходах и расходах семьи. Например, можно прописать, кто несет те или иные расходы: покупает продукты, оплачивает коммунальные счета, учебу детей и т.д. Предметом договора могут быть и кредитные обязательства. Например, на момент заключения договора один из супругов имеет большой кредит. Это, безусловно, стоит учесть и закрепить долг за тем супругом, кто брал на себя кредитное обязательство, иначе при разводе кредит могут разделить между супругами поровну.

Договором можно заранее урегулировать имущественные вопросы, касающиеся будущего имущества, на случай развода.

Классический брачный договор обычно предусматривает разделение собственности на квартиры, дома, автомобили и прочее дорогостоящее имущество. В нем перечисляется все нажитое к моменту заключения договора имущество, а также к кому оно перейдет во владение.

Содержание брачного договора не должно затрагивать личные интересы, регулировать отношения с детьми. Договор не может ограничивать чьи-либо права и создавать для кого-то из супругов неблагоприятные условия.

Договор составляется в письменной форме и подписывается супругами. Важно, чтобы его содержание не шло в разрез с законом и не ущемляло ничьих интересов. Брачный договор подлежит обязательному нотариальному заверению.

Если договор заключается до брака, то его действие начинается с момента его регистрации в органах ЗАГС, иначе договор так и не вступит в законную силу.

В любое время по желанию супругов в брачный договор можно внести коррективы.

Фото: vgoroden.ru

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Кому нужен брачный договор
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