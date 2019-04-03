Перепланировка жилья: подводные камни при продаже

В последние годы на рынке недвижимости появилось немало квартир с удобными планировками и просторными комнатами. Но в сфере «вторички» все не так идеально - большинство владельцев доводили свои дома до ума самостоятельно, за счет перепланировки. Проблема состоит, однако, не в этом - при желании продать или купить такую квартиру можно столкнуться с рядом неожиданностей.

Особенности вопроса

В принципе, даже незаконная перепланировка в квартире не является серьезной проблемой - при условии, что не была задета несущая стена и иные важные коммуникации. Достаточно провести процедуру по узакониванию уже выполненных изменений, после чего квартира автоматически поднимется в цене.

За счет чего? Жилье с незаконной перепланировкой автоматически снижается в цене и стоит ниже рыночного на 10-15%. Продавать такие квартиры законом не запрещено, однако в ряде случаев сделку могут признать недействительной, и новый владелец может потерять долгожданную квартиру по вине прошлого собственника.

Избежать этого поможет тщательная проверка документации на всех этапах заключения сделки. Нотариусы проверят не только наличие документов о перепланировке и ее законности, но и подлинность самой этой бумаги. Многие продавцы скрывают факт перепланировки, чтобы не сталкиваться с отказом со стороны покупателя и отказаться от узаконивания ремонта своими силами, но специалисты могут узнать по кадастровым записям и техпаспорту на квартиру, проводились ли серьезные перепланировки.

Этапы процедуры

1. Регистрация перепланировки.

2. Получение кадастрового плана и техпаспорта жилья.

3. Согласование в городской администрации и прочих структурах.

4. Штраф за незаконный ремонт.

5. Внесение изменений в кадастровый план.

6. Продажа.

7. Регистрация нового собственника.

Потребуется собрать внушительный пакет документов:

право собственности;

паспорт владельца;

данные о собственниках;

согласие супруги, органов опеки (если есть несовершеннолетние собственники);

паспорт покупателя;

справка об уплате госпошлины;

акт приема-передачи;

проч.

Список может дополняться и меняться в зависимости от индивидуальных особенностей сделки.

Важно знать!

Хотя узаконить перепланировку можно, закон все же не освобождает спохватившихся собственников такой квартиры от ответственности. Кодекс об административных правонарушениях РФ прописывает сумму штрафа, который придется уплатить виновникам - 2-2,5 тыс. руб.

Есть хитрость, которой пользуются владельцы жилья с неузаконенной перепланировкой. При осуществлении продажи требуется предоставить документы о квартире из БТИ. Но если срок выдачи не более 5-ти лет, не требуется получать их непосредственно перед сделкой. Так что мошенники могут продавать квартиру в одном состоянии при совершенно иных данных кадастрового плана.

Кроме того, проводить перепланировку в квартире может только ее собственник! Если квартира покупалась в ипотеку, то до погашения долга ее владельцем является сама кредитная организация. Узаконить такой ремонт не получится или будет стоит немало усилий, так что специалисты советуют сразу отказаться от покупки подобной недвижимости.

Фото: refinakredit.ru

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