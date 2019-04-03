10 известных людей, делающих успехи в недвижимости. Часть 2

Довольно большое количество знаменитостей окунулись в сферу недвижимости и достигли весьма больших успехов.

Ниже приведены знаменитости, которые знают толк в том, как можно заработать на недвижимости как минимум в 2 раза больше.

Дженнифер Энистон

Уж эта героиня «Друзей» точно знает, что время - это все. Когда она купила свой особняк в Беверли-Хиллз за 13,5 миллионов долларов, она увидела такую ​​возможность. Энистон провела время с архитектором, который проводил капитальный ремонт объекта, и, представив шедевр в «Архитектурном дайджесте», продал его за 35 миллионов долларов. Ее страсть к тому, чтобы вкладывать деньги в ремонт дома, на этом не закончилась. Она и ее бывший муж Джастин Теру потратили 21 миллион долларов на покупку своего дома в Бель-Айре, чтобы потратить несколько лет на то, чтобы арендовать что-то поблизости, пока их дом мечты не был готов к заселению.

Патрик Демпси

МакДрими из «Grey's Anatomy» сделал McFortune, когда продал свой Malibu, дом, известный как Tin House. После показа в «Архитектурном дайджесте» Демпси купил дом за 7 миллионов долларов и продал его за 15 миллионов долларов. Мало того, что цена продажи была более чем вдвое больше, чем он купил, она также превысила запрашиваемую цену на 500 000 долларов. МакДрими знает, как заключить сделку.

Элизабет Банки

Что общего между недвижимостью и комедией? Актриса Элизабет Бэнкс. Компания Banks, нанятая компанией Realtor.com, чтобы вернуть недвижимость в реальность, участвует в кампании стоимостью 30 миллионов долларов, направленной на повышение осведомленности о бренде и продажу новых домов. Может быть, она не катается в поле и не работает с покупателями жилья, но она привносит в индустрию креативность и смех и приносит домой большие деньги за свои идеи.

Брэд Питт и Анжелина Джоли

Недвижимость может быть большой инвестицией, особенно если вы Брэд Питт и Анджелина Джоли. Поскольку Brangelina являлась определением голливудской королевской семьи, неудивительно, что пара приобрела дом, подходящий для короля и королевы. 1200 акров, 35 спален и 60 миллионов долларов, Брэд и Анджелина называли дом Château Miraval во Франции. Хотя это самая большая инвестиция в недвижимость Питт-Джоли, она не единственная. Портфолио пары простирается от Лос-Анджелеса до Турции.

Фото: theplace.ru

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