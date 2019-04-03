5 важных вещей, которые следует учитывать, прежде чем инвестировать в жилье. Часть 1

В этой статье будут обсуждаться некоторые аспекты должной осмотрительности, которую обычно проводит управленческая команда известной компании «RealtyMogul» при оценке многоквартирных домов на предмет возможного добавления в их многоквартирную компанию REIT.

Возможно, эти советы помогут и другим компаниям, специализирующимся на постройке многоквартирных зданий и инвестициях в многоквартирные застройки.

Для начала-как правило, стоимость любого доходного имущества является функцией генерируемого им денежного потока. Иногда инвесторы готовы платить очень высокие цены (низкие показатели капитализации), потому что они ожидают существенного постоянного увеличения денежного потока собственности или потому, что стоимость земли предлагает отдельный источник дохода. Это обычно не относится к жилым домам; Денежный поток обычно со временем увеличивается, но физическое и функциональное устаревание, а иногда и местный контроль за арендной платой обычно приводят к тому, что ожидания роста денежного потока остаются весьма скромными.

1. Расположение

Район или сообщество, в котором расположен жилой комплекс, имеет первостепенное значение. Важными являются региональные экономические факторы и уровни занятости, но также важно более детальное изучение конкретного района собственности. Является ли этот район уже популярным, или, по крайней мере, наблюдается повышение уровня его привлекательности? Являются ли другие демографические показатели района, такие как распределение по возрасту и средний размер домашнего хозяйства, благоприятными для квартир? Местная экономическая деятельность также важна. Есть ли вероятность создания новых рабочих мест поблизости, или близлежащие базовые отрасли находятся в упадке? Доступ к транспорту также важен - есть ли поблизости автострады или скоростные железные дороги, чтобы обеспечить доступ к центральным районам или другим центрам занятости?

2. Физическое Состояние Постройки

Как и в случае с любым другим имуществом, необходимо оценить его физическое состояние, чтобы оценить объекты отложенного технического обслуживания, которые могут существенно повлиять на эксплуатацию и стоимость жилого дома. Потенциальный владелец должен оценить фундамент постройки, кровлю, системы отопления и кондиционирования воздуха, электрику, сантехнику, лифты и «оболочку» здания (окна и стены). Ожидаемые будущие ремонтные работы или улучшения должны быть проанализированы с учетом предполагаемых сроков и связанных с ними затрат, чтобы как лучше договориться о цене покупки недвижимости, так и выполнить соответствующее финансовое планирование для инвестиций.

Фото: zagranitsa.com

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