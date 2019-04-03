5 важных вещей, которые следует учитывать, прежде чем инвестировать в жилье. Часть 2

Если Вы хотите вложить свои деньги в какое-либо крупное строительство, Вам следует обратить внимание на некоторые нюансы. О них мы расскажем ниже.

1. Конкурентное Предложение

Строительные циклы иногда приводят к переизбытку многоквартирных домов и другой коммерческой недвижимости. Анализ новых разрешений на строительство и другие статистические данные о жилье могут дать представление о том, находится ли недвижимость на относительно стабильном рынке или на котором в скором времени появятся конкурирующие объекты недвижимости. На строительство также влияют местные или региональные ограничения, такие как зонирование, строительные нормы, исследования воздействия на окружающую среду и сборы. В долгосрочной перспективе такие ограничения могут привести к тому, что удорожание местных цен будет выше, чем в других областях.

2. Расходы На Вакансии

Комплексы с более чем 7-8% вакансий, как правило, либо находятся в неблагоприятной рыночной зоне, либо нуждаются в обновлении или другом перемещении. Иногда, однако, такие неблагоприятные цифры просто из-за плохого управления. Многоквартирные дома требуют интенсивного управления, а отношения с арендаторами, надлежащее обслуживание, демонстрация и аренда помещений являются ключевыми компонентами обязанностей управляющего недвижимостью. Обзор текущих и исторических показателей занятости, как для недвижимости, так и для сопоставимых объектов в этом районе, может дать инвестору лучшее понимание потенциальной конкурентоспособности объекта.

3. Добавочные ценности

Иногда грамотно выбранный проект реконструкции может заметно повысить привлекательность (и арендные ставки) недвижимости. Модернизированный фасад или реконструкция кухонь и бань, когда квартиры становятся вакантными, часто могут оправдать более высокие арендные ставки и увеличение денежного потока. Многоквартирные дома также часто могут генерировать дополнительные источники дохода. Монетные прачечные (с использованием энергоэффективного оборудования) и торговые автоматы являются одними из лучших источников. За парковочные места часто можно платить отдельно, и обычно на них не распространяются правила контроля аренды. Помимо всего прочего, мини-склады и аренда мебели могут также добавить ценность собственности.

Ключевым аспектом любых пассивных инвестиций является также проведение надлежащей проверки спонсора проекта. Операторы с опытом работы и хорошим пониманием местного рынка часто имеют хорошие возможности для обновления неэффективных свойств и более эффективного их использования.

Фото: realesta.top

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