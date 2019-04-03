10 известных людей, делающих успехи в недвижимости. Часть 1

Профессиональные спортсмены. Звезды телевидения. Модели. У всех есть деньги. И все они хотели бы разбогатеть на недвижимости. Это потому, что они знают, что инвестирование в недвижимость - это один из способов потенциально обеспечить долгосрочное благосостояние. От покупки и продажи до открытия бизнеса в сфере недвижимости самые горячие голливудские банки делают покупки в сфере недвижимости. И хотя их успех завиден, это также достойно восхищения. Изучение их покажет вам некоторые потенциальные результаты в сфере недвижимости.

Вот 10 знаменитостей на вершине своей «игры» в недвижимость:

Эллен Дедженерес И Портия Де Росси

Комик Эллен ДеДженерес и ее жена, актриса Порция Де Росси, являются двумя крупнейшими участниками в игре с недвижимостью. И они знают, как быстро забрать домой наличные. Спустя несколько месяцев после того, как они приобрели Броди-хаус за почти 40 миллионов долларов, пара продала его с прибылью в 15 миллионов долларов. И их портфель достижения в этой сфере не заканчивается на этом. Пара также купила и продала дома по всей Южной Калифорнии в Санта-Барбаре и Хидден-Вэлли. Очевидно, что пара умеет зарабатывать деньги на недвижимости.

Роджер Штаубах

Роджер Штаубах - более известный как «Капитан Возвращение» фанатам НФЛ - был вторым по рейтингу игроком всех времен, победителем MVP и чемпионом Суперкубка в НФЛ. Несмотря на свои таланты, Штаубах не зарабатывал миллионы на футболе. Ушел на пенсию и увлекся недвижимостью, основав компанию «Staubach». Фирма помогала арендаторам находить офисные, торговые и производственные помещения более 30 лет. Он вырос до 50 офисов в Северной Америке и 1100 сотрудников, прежде чем Штаубах продал его «Jones Lang LaSalle» за 640 миллионов долларов.

Эммитт Смит

Во время своего футбольного расцвета Эммитт Смит побил рекорды, заработал титулы и выиграл множество чемпионатов Суперкубка. Но, как и все великие игроки НФЛ, его футбольная карьера закончилась. Когда он это сделал, Эммит пошел по стопам Штаубаха в сферу недвижимости и заключил сделку на 45 миллионов долларов с первой попытки. Смит основал «ESmith Legacy», фирму по развитию недвижимости и управлению активами. Он также основал национальную компанию по оказанию услуг в сфере коммерческой недвижимости и компанию по долевому / долговому финансированию коммерческой недвижимости. Кажется, Смит тоже может «выиграть» в сфере недвижимости.

Фото: popcornnews.ru

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