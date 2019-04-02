Звонок из Лондона: программа гарантирования доступного жилья

Что "Весеннее заявление 2019 года" означает в отношении жилья: 3 млрд. фунтов стерлингов по программе "Доступные дома" и отказ от использования ископаемого топлива в новых зданиях.﻿

Правительство Англии планирует ввести свой стандарт на будущие дома к 2025 году, требуя, чтобы новые дома использовали низкоуглеродистое отопление и были бы энергоэффективными.

В весеннем заявлении, которое было широко освещено в неопределенности Brexit, жилье было одной из областей, где Филипп Хаммонд сделал некоторые конкретные обещания, хотя и скромного характера. Правительство гарантирует жилищным ассоциациям Англии до 3 млрд. Фунтов стерлингов для поддержки сдачи 30 000 новых домов в рамках Программы гарантирования доступности жилья.

Old Oak Common, уже ставший огромным новым транспортным узлом на западе Лондона, был одной из четырех областей, на которые было выделено 717 миллионов фунтов стерлингов из Фонда жилищной инфраструктуры в 5,5 миллиардов фунтов стерлингов. Наряду с Дидкот и Кембриджем на обоих концах Оксфорд-Кембриджской дуги и Чеширом на северо-западе, деньги будут использованы для строительства до 37 000 домов на четырех участках.

Канцлер заявил, что это позволит Соединенному Королевству увеличить количество жилья до самого высокого уровня с 1970 года к концу нынешнего года и обеспечить к середине 2020-х годов 300 000 новых домов, по сравнению с нынешним показателем в 220 000, указанным Мистер Хаммонд.

3 миллиарда фунтов стерлингов, выделенные на Программу гарантирования доступного жилья, позволят поставщикам доступного жилья повысить свою производительность за счет снижения стоимости заимствований.

Финансирование приветствуется, потому что правительство должно искать разнообразных поставщиков жилья, если его амбициозная цель — 300 000 дополнительных домов в год. Это означает, что следует обращать внимание не только на крупных застройщиков, которые уже обеспечивают значительную часть жилищного обеспечения страны, но также и на поставщиков доступного жилья и разработчиков альтернативного жилья, таких как Build to Rent, жилье для студентов и пожилых людей.

Тем не менее, некоторые комментаторы рынка жилья скептически относились к тому, какое большое влияние может оказать объявленная сегодня программа политика.

Марк Хейворд, исполнительный директор NAEA Propertymark, сказал: "Мы поддерживаем все, что служит для увеличения предложения жилищного фонда и улучшения доступности для новых покупателей, которых все больше вытесняют с рынка за последние пять лет.

"Спрос на жилье продолжает расти, и количество новых домов, которые в настоящее время строятся, недостаточно для заполнения этого пробела."

"Тем не менее, с точки зрения ежегодных сделок, 30 000 доступных домов просто не достаточно, чтобы исправить сломанный рынок жилья. Больше нужно сделать".

Джереми Лиф, бывший председатель RICS, сказал: "Все, что улучшает предложение доступного жилья, следует приветствовать, но мы слышали все это раньше. Мы хотим видеть график поставок, который будет контролировать цены и удовлетворять спрос независимо от политической и экономической неопределенности, а не просто пустые обещания".

Фото: Fbarsaestat.com

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