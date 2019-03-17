По линеечке: как принять квартиру в новостройке

По завершению строительства долгожданного дома дольщики могут готовиться к оформлению прав собственности. А потом и к не менее долгожданному переезду. Но сначала им нужно принять квартиры. Иными словам, подтвердить, что качество выполненных работ их устраивает и они готовы стать владельцами собственного жилища. Для этого новые помещения нужно придирчиво осмотреть.

Точные сроки передачи ключей от квартиры прописывается в договоре участия в долевом строительстве. Причём как правило указывается не конкретная дата, а период. Примеру, третий квартал такого-то года. В случае, если по каким-то причинам дом не введен в эксплуатацию, то не позднее двух месяцев до оговоренных сроков застройщик должен уведомить покупателей, что передача ключей откладывается.

В основном застройщик сначала звонит покупателю и сообщает ему о том, что нужно прийти и принять квартиру. В ином случае, направляется либо СМС, либо сообщение по электронной почте, либо обычное письмо. Срок приемки квартиры как правило отсчитывается с момента, когда застройщик уведомил дольщика о введении дома в эксплуатацию. Тогда и начинается запись на просмотр квартир и выдачу ключей.

Как правило в ДДУ указывают срок 10-14 дней, за который дольщик должен каким-либо образом отреагировать на приглашение. То есть записаться на просмотр. Причем сроки не обязывают дольщика непременно подписать акт приема-передачи, так как в квартире могут обнаружиться недочеты и на их устранение застройщику может понадобиться несколько недель. В отдельных случаях и не один месяц.

Документы для принятия квартиры

Сама приемка квартиры начинается уже в офисе застройщика. Дольщик должен прийти туда с паспортом и оригиналом договора долевого участия. Если все покупатели не могут присутствовать, то можно оформить нотариальную доверенность. Покупателю застройщик должен показать разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. И помимо этого документ о присвоении дому почтового адреса. Это поможет убедиться в том, что застройщик передает вам квартиру в официально построенном доме.

Порой представители застройщика предлагают подписать акт о передаче квартиры до ее осмотра. Но этого лучше не делать.

Как подготовиться к осмотру квартиры

К приемке квартиры лучше тщательно подготовиться. Например, заранее познакомиться с другими дольщиками, которые, возможно, уже приняли квартиры от застройщика. Будущие соседи общаются на различных форумах, в чатах и социальных сетях. Если кто-то из них уже посещал квартиру, то он сможет рассказать, например, о замеченных недостатках.

Принимать квартиру лучше днем. Имеет смысл взять с собой фонарик, чтобы с ним можно было заглянуть в плохо освещенные места. Например, под ванну. С собой также нужно взять карандаш с блокнотом, листок бумаги для проверки вентиляции, маркер или мел, чтобы пометить дефекты, найденные в квартире. Конечно, фотокамеру, чтобы зафиксировать увиденные недостатки, рулетку, а лучше лазерный дальномер или уровень, чтобы измерить площадь и перепады потолков и стен. Не помешает захватить с собой индикаторную отвертку.

Фото: stroyproblem. net

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