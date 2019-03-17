Финальный аккорд: как подготовиться к сделке по купле-продаже жилья

Выход на сделку при покупке или продаже квартиры на вторичном рынке - это финальный аккорд всей затяжной эпопеи на пути к главной цели. Если до этого этапа вы дошли, это уже победа. Но еще не финал. Здесь важно мобилизовать силы перед сделкой и не расслабляться раньше времени.

Осталось недолго

Если вы дожили до заключения сделки, это само по себе уже очень хорошо. Осталось ждать совсем немного. Однако надо постараться собрать свои силы и еще немного потерпеть.

Здесь важно заранее подготовиться, составить список всех необходимых документов, собрать эти документы и положить на видном месте, чтобы ничего не потерять и не запутаться.

Надо все тщательно проверить накануне вечером. Посмотреть, сколько времени займет дорога. Заглянуть в карту, найти удобный маршрут. Помимо этого, нужно знать контактные телефоны всех участников сделки.

Как правило сделка состоит из четырех основных этапов. Это операция с деньгами, подписание договоров, проверка комплектации документов. И, наконец, подача документов на регистрацию.

Только сделки бывают очень разными. Не всегда удается их завершить за один день. Самые продолжительные сделки - нотариальные.

Хотя иногда процедура может пройти и за час. Например, если сделка не альтернативная, без участия ипотечных средств, все условия оговорены и документы подготовлены заблаговременно. Если все организовано профессионалами заранее, неожиданных ситуаций на сделке будет.

Несмотря на то, что самая короткая сделка длиться как правило немногим более получаса, лучше закладывать на нее целый день. Ситуации бывают разными в зависимости от сложности сделки.

Порой это действительно изматывающий процесс с очень жестким графиком мероприятий. Как минимум, нужно быть психологически готовым к сделке и связанными с ней трудностями.

Спокойствие, только спокойствие

В процессе сделки нужно быть очень собранным и стараться не нервничать, так как все участники сделки обычно волнуются. Иногда любое необдуманное слово может привести к конфликту. А в конечном итоге к срыву сделки.

Накануне надо хорошо выспаться. Работающим людям стоит отпроситься на весь день, чтобы не беспокоиться в случае задержек и не отвлекаться на звонки.

Важно быть очень внимательным, не забывать необходимые документы, все внимательно перечитывать и смотреть то, что ты подписываешь. Помимо этого, различные сюрпризы в последний момент может подкинуть вам участники сделки.

Бывает, что много приходится ждать поступления денег на счет, подготовки различных документов. Для этого лучше взять с собой книгу или журнал, если не хотите слушать истории жизни кого-нибудь из цепочки.

Иногда полезно взять с собой еду, чтобы подкрепиться. Не стоит брать с собой маленьких детей. Нельзя опаздывать на сделку. Опозданием вы добавите напряжения ситуации.

Все приемы специалистами на проведение сделок купли-продажи недвижимости - в банке или у нотариуса - в основном случаев проводятся по предварительной записи. Обычно время выбирается с запасом, поэтому 15-30 минут опоздавшего подождут. Но при опоздании на час запись, скорее всего перенесут. А это еще время, и, вполне может быть, еще дополнительные деньги.

Фото: kazned.ru

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