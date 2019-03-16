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Автор Павел Морозов

"Элитная хрущевка": как продать дешевую квартиру в центре города﻿

Недвижимость

Брежневки и хрущевки, расположенные в традиционно дорогих локациях, например, в центре города, представляют собой довольно сложный продукт жилой недвижимости.

С одной стороны, они неудобны и давно устарели. Но совсем с другой — локация делает их привлекательным объектом с точки зрения цены и ликвидности.

Подводные камни

Перед тем, как выставлять на продажу такую недвижимость, необходимо разобраться, в чем именно она уступает более современным вариантам недвижимого имущества.

В частности, хрущевки в центре города — это специфическое жилье. Собственника могут ждать неприятные сюрпризы с ветхими коммуникациями, протекающей крышей или продуваемыми окнами. Причем собственнику нужно найти правильный подход к ремонту.

Главная ошибка при продаже квартиры в хрущевке в центре города — это отсутствие предпродажной подготовки.

На открытом рынке довольно часто можно встретить квартиры, которые продают наследники. Выставляются в продажи такие объекты с советскими стенками, телевизорами-ящиками, старой мебелью и ремонтом полувековой давности.

Покупатели как правило не хотят заниматься разбором хлама. Совсем не обязательно делать ремонт. Достаточно просто вывезти всю ненужную мебель.

По большому счету, в таких местах продаются только адрес и стены. Риелторам известно, что ремонт увеличивает стоимость квартиры в самом лучшем случае на 70-50% от стоимости самого ремонта.

Но отсутствием ремонта тоже не стоит злоупотреблять. Вначале, прежде чем начать продавать свою квартиру, нужно хорошо представить себе тех, кто может стать новыми владельцами их квартиры.

Покупатели жилья в элитных районах — это в первую очередь те, кто может оценить и оплатить историческую и культурную ценность в локации, расположенных там домов.

Подобные квартиры покупают люди, которые хотят жить в именно в центре города. Но при этом не могут себе позволить жилье в сталинском доме или новостройке.

Ошибка собственника может быть в том, что он берет для расчета стоимости самый главный параметр — это местоположение. Но цены на квартиры в таких локациях зависят еще и отт класса жилья. И класс соседних домов, который может быть несоизмеримо выше.

В случае, если квартира находится в центре в хрущевке, то лучше не затягивать продавать такие объекты сейчас, поскольку с каждым годом ликвидность подобного жилья падает.

Добавленная стоимость

Довольно часто продавцы старых квартир в центральных районах переоценивают свои объекты. Они как правило считают, что местоположение и историческая ценность дома добавляют ему стоимости.

Однако, если это не дом прославленного купца или именитого архитектора, на длинную продажу полагаться не стоит. Сложно найти любителя панельной девятиэтажки, который готов заплатить за ветхую квартиру цену дома "с именем".

Существенной составляющей цены таких квартир являются видовые характеристики. Именно они делают такие квартиры уникальными. А соответственно, дорогими.

Фото: ria. ru

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"Элитная хрущевка": как продать дешевую квартиру в центре города﻿
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