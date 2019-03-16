Как сделать узкую комнату зрительно широкой: правильные советы

Порой одна из комнат в квартире похожа на узкий пенал. Но паниковать не стоит. С помощью простых и проверенных правил оформления и приемов жилье можно визуально расширить.

Использование светлых тонов - правильное решение для маленьких площадей. Есть одно "но": иногда в таком пространстве возникает ощущение засвеченности. Архитектор может использовать белый цвет или любой другой цвет светлой гаммы лишь на одной стене. Как бы выделив ее. Или, напротив, выкрасить ее в яркий цвет, визуально сгладив остальное помещение и зрительно расширив его. Цвет позволяет изменить пространство, придавая ему правильную форму и увеличивая площадь. В узком помещении для длинных стен лучше выбирать светлые однотонные покрытия. Для коротких — насыщенные, темные.

Фактура и цвет стен, площадь помещения и высота потолков — вот на что нужно обращать внимание, применяя игру цвета.

Имеет смысл отказаться от крупных предметов мебели и большого расстояния между ними в маленьком помещении. Предметы должны быть пропорциональны площади. Это касается и напольного покрытия. Паркет нужно класть мелким модулем. Такой прием позволит расширить комнату.

Ещё одно эффективное решение. Отсутствующий в помещении объем можно "дорисовать". Причем рисунок вовсе не должен быть выполнен с фотографической точностью. Порой достаточно даже монохромного и весьма условного графического изображения, содержащего в себе перспективу. В итоге фальш-перспектива обманывает восприятие, "удаляя" поверхность.

Справиться с задачей по расширению пространства может и черный цвет. В частности, если на черной стене размещены яркие или светлые картины. Или иной декор. Поверхность исключается из восприятия, уступая место тому, что на ней располагается. Тонкость такого способа — в точном подборе размеров и количества декоративных элементов. Дело в том, что при их обилии мы получим противоположный эффект.

По возможности вдоль стены можно организовать стеллажи или полки для книг и декора. А в прихожей можно поставить узкую консоль для ключей и прочих мелочей.

В случае, если это коридор, а мест для хранения не хватает, то можно сделать наверху антресоль. В ней будет удобно хранить крупногабаритные вещи. Если для полок и стеллажей все-таки нет места, то можно использовать стены для своей собственной мини галереи, развесив там фото из путешествий или любимые картины.

Для холла или коридора будет лучше сделать раздвижные двери. Они не будут мешать проходу в раскрытом виде.

Фото: extra-room.ru

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