До свидания, бежевый: яркие цвета на Лондонской неделе дизайна 2019

Интерьеры насыщены цветом и мотивами, украденными у природы. Лондонская Неделя Дизайна 2019 в Design Center, Chelsea Harbour, является самым горячим весенним событием для дизайнеров.
Все последние тенденции будут расположены на трех пространствах под просторным куполом центра со стеклянной крышей, а также вы сможете увидеть множество дизайнерских тканей, обоев, мебели, освещения, напольных покрытий, ванн, кафеля и многого другого.
Шоу "только торговля" в течение первых трех дней проходит только для опытных дизайнеров. Но со среды по пятницу следующей недели все желающие могут это увидеть.
Плата за вход не взимается, есть бесплатные поездки в микроавтобусах Mercedes от и до Слоан-сквер. Гостям предоставляются постельные принадлежности Jensen, в том числе чай и пирожные, а также норвежский завтрак. Беседы с гидом и прогулки также бесплатны.
Итак, вы попадаете в гавань. В нем насчитывается 120 демонстрационных залов и более 600 самых престижных брендов мира, они ожидают около 15 000 посетителей, и амбициозный план по расширению идет полным ходом.
Цвета яркие, яркие, яркие — розовый становится все более ярким, в то время как кобальтовый синий цвет напоминает о прекрасном летнем небе над зеленью, весь в солнечно-желтом.
На рисунках изображены фасады и книжные шкафы, птицы, виды на загородную местность и комната цветов магнолии от декоратора Бена Пентрича.
В специально оформленных витринах выставлены классические фотографии Одри Хепберн, Мэрилин Монро, Твигги, Бьянки Джаггер, Майкла Кейна и др. В сочетании со стильными современными вещами.
Под Северным, Центральным и Южным куполами находится 81 потрясающий выставочный зал на четырех этажах. Прилегающий дизайн-центр East теперь имеет еще пять этажей, предлагающих еще 39.
Получите советы по изготовлению штор, разбирайте эти надоедливые столбы и дорожки, отлично вешайте эту бумагу и собирайте образцы для своих досок под настроение.
Станьте "дизайнерским туристом" и посетите зарубежные бренды — многочисленные американские наряды источают эксклюзивность. Поколение их бабушек и дедушек изобрело дизайн интерьера в начале прошлого столетия благодаря оригинальному влиянию Элси де Вулф, автора в 1913 году "Дома с хорошим вкусом".
"Бежевый, мой цвет!" — сказал Вулф Парфенона… или так они говорят. Но из воды дуют бежевые ковры США, ручные и кованые дверные ручки, освещение, изысканная мебель и кожа.
Германия, Франция и Италия также широко представлены, в то время как недавно пришла ирландская мебель, а также производитель ковров из Бельгии.
Фото: dcch.co.uk
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