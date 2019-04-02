Горизонты, которые питают душу

В Лондоне нет ни одной выдающейся архитектуры. То, что делает Лондон таким особенным городом, — это сложная смесь архитектурных стилей, каждый из которых служит своей цели.
Например, готический дизайн палат парламента источает чувство власти и авторитета, в то время как нео-футуристический стиль "Осколок" охватывает все разнообразие городской жизни в одном здании. Каждый из них привносит что-то захватывающее в горизонт, давая Лондону всемирную репутацию города, которую он по праву создал для себя.
Наряду с знаковыми достопримечательностями, интересно видеть новые постройки, появляющиеся по всей столице. Наряду с блестящими новостройками с уникальными формами, такими как Nobu в Shoreditch и The Scalpel на Лайм-стрит, многие новые разработки помогают возродить некоторые из классической архитектуры города по-новому.
Один из ярких примеров — переоснащение старых угольных складов в Coal Drops Yard на Кингс-Кросс, которое принесет в город совершенно новый опыт в сфере строительства и по-настоящему оживит летом, в комплекте с великолепными дизайнерскими магазинами, такими как Tom Dixon, Караван и IYUUALL.
Американский архитектор Фрэнк Ллёд Райт считал, что "архитектура заключается не только в зданиях, но и в том, чтобы питать жизнь тех, кто находится внутри них. Это понятие более актуально для центра Лондона, чем когда-либо прежде ". Что касается" питания жизней "людей, живущих в этих зданиях или рядом с ними, то только мысль о том, что лондонскому горизонту что-то не хватало бы, если бы их там не было, должна Достаточно, чтобы заставить нас понять, как нам повезло жить в таком уникальном месте.
Однако есть несколько элементов дизайна, которые помогают кормить души любителей архитектуры. Любимые особенности, которые я нахожу важными в жилых комплексах — это вестибюли с двойной высотой. Вы получаете такое великолепное чувство приезда в старинный город, которое является новинкой, которая никогда не стареет!
Частные или коммунальные террасы и сады, из которых открывается великолепный вид, также важны, потому что пейзаж Лондона — это то, что нельзя тратить впустую. Я также чувствую, что внимание к деталям — это то, что не следует упускать из виду, потому что часто маленькие вещи делают пространство таким запоминающимся. Мне действительно нравятся двери или окна Crittall с их индустриальным шиком, придающим немного этой вечной нью-йоркской архитектуры.
Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в Лондоне, обязательно посмотрите вверх или на один из самых "питательных" горизонтов в мире.
Фото: tripway. com
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