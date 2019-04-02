Почему Польша привлекательна для покупки недвижимости

Польская недвижимость кажется одним из самых безопасных мест для инвестиций в недвижимость в Европе. У Польши много переселенцев и зарубежных инвесторов, которые находятся в поисках лучшей польской недвижимости для покупки.
Не так давно поляки мигрировали в Великобританию и другие европейские страны тысячами в поисках работы и процветания. Польское население за границей все еще остается большим, но, в отличие от многих других мигрантов, большинство думает об одном: это дом. Польские рабочие, зарабатывающие деньги, отправляют их домой и это служит укреплению экономики.
Недавний глобальный спад привел к тому, что такие области, как Великобритания, потеряли свою привлекательность, так как многие квалифицированные польские рабочие понимают, что могут начать зарабатывать больше денег дома.
Польша, граничащая с Германией на западе; Чешская Республика и Словакия на юге; Украина, Белоруссия и Литва на востоке;
Согласно исследованию европейской привлекательности, проведенному Ernst & Young в 2008 году, Польша является лучшим европейским регионом для новых иностранных инвестиций. Компания Ernst & Young провела опрос 834 международных инвесторов, причем 18% из них указали, что будут инвестировать или планируют инвестировать в Польшу в будущем. Инвесторы приехали из 43 разных стран мира. Польша заняла второе место в опросе с точки зрения рабочих мест, созданных в прошлом году в Европе. В 2007 году было создано около 18 400 новых рабочих мест, хотя это на 41% меньше, чем 31 000 рабочих мест, созданных в 2006 году. По всей Европе первое место заняла Великобритания, где было создано чуть более 24 000 рабочих мест.
По объему проектов прямых иностранных инвестиций Польша занимает седьмое место в Европе с 146 новыми проектами. Великобритания также была первой в этой категории, с 713 новыми проектами, а затем Франция с 541. Общее количество новых проектов в Европе выросло на пять процентов по сравнению с прошлым годом, с 3531 до 3712.
Покупка недвижимости в Польше в качестве зарубежного покупателя традиционно означала, что инвесторы направятся в те места, с которыми уже знакомы. Таким образом, такие районы, как Варшава и Краков, стали горячими точками недвижимости как для поляков, так и для иностранных инвесторов. Варшава по-прежнему страдает от нехватки жилья, и недвижимость за городом кажется привлекательной инвестицией. Здесь вы найдете более низкие цены и больше возможностей для роста капитала, а также людей, желающих арендовать.
Иностранцы могут купить недвижимость в Польше с небольшими ограничениями, как только они получат соответствующее разрешение от Министерства внутренних дел. После того, как вы нашли недвижимость, которую хотите приобрести, переговоры о цене обычно проводятся лицом к лицу с продавцом. После согласования цены, нотариус оформит первоначальный договор. Это устанавливает условия и выплачивается 20% депозит. Нотариус, как правило, выступает в качестве юридического органа по составлению статей, осуществляя любые проверки имущества и обыски.
Фото: ru.espreso.tv
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