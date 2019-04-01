Кто сколько платит за коммунальные услуги? Сравнение стран

С начала года в России опять произошел рост цен на коммунальные услуги, и по закону раз в полгода будут пересматриваться тарифы. Мы решили выяснить, а какая ситуация с коммунальными услугами в других странах?

Мы обратились к рейтингу уровня жизни Numbeo, в котором представлен список стран в зависимости от цен на газ, воду, электричество и уборку мусора. Оценивалась плата за коммунальные услуги для стандартной квартиры размером в 85 квадратных метров. Россия в этом рейтинге занимает 46-ое место, и, согласно данным Numbeo, в месяц платеж по ЖКХ составляет $103. Мы находимся довольно далеко от лидеров - стран Западной Европы. Примечательно, что верхние строчки также заняли и государства Восточной Европы, а вот такие известные своей дорогой жизнью Норвегия и Швейцария даже не вошли в первую десятку.

Первое место заняла Германия, и стандартная плата за коммунальные услуги там составляет 224 доллара США. Не зря немцы так часто говорят о том, каким образом можно сэкономить электроэнергию и воду. Лучше ходить дома в свитере, но попозже включить отопление.

Рядом с Германией расположилась Словения, там за услуги платят $222. Чуть ниже - Австрия, Словакия и Эстония, с платой в районе $205 ежемесячно. Следом за ними - Великобритания, но уже с более приемлемой суммой - $186. Там статьи расходов различаются в зависимости от регионов: на юге востребован газ, а на севере - электричество.

Если говорить о Скандинавии, то среди этих стран лидером стала Дания ($184). В этих государствах экономия энергии стоит ребром, так что для отопления обычно используют биотопливо, оно обходится значительно бюджетнее. А вот с водой дела обстоят иначе: она там довольно дешевая, а в Швеции вообще почти всегда предоставляется бесплатно.

Помимо стран Европы в первую десятку стран с самыми высокими расценками за коммунальные услуги вошли Гонконг и Израиль.

Гонконг

Как ни странно, но ЖКХ в этой стране сравниться с европейскими стандартами. Стоимость услуг: $199. Но такая цена примерно покрывает обычную квартиру на 85 квадратных метров, а в Гонконге площадь жилья значительно меньше, а значит и стоимость услуг также ниже.

Израиль

Эта страна не отличается низкими ценами, и стоимость «коммуналки» не исключение. Обычно самые большие расходы идут на кондиционеры. Зима в Израиле очень короткая, и только в этот период можно перестать оплачивать электроэнергию в таких количествах. Так как израильтяне экономят на воде, она не выходит у них в большие суммы. Примерная стоимость ЖКХ выходит в $191.

Фото: gordonua.com

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