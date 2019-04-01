В каких странах россиянам проще всего взять кредит на жилье?

На рынке недвижимости за рубежом дела обстоят неоднозначно. В странах с доступным жильем - Турции, Болгарии - довольно тяжело оформить кредит. Процедура ипотечного кредитования гораздо проще в Англии, Германии и США, зато цены на жилье там в разы выше.

За границей кредиты иностранцам (и россиянам в том числе) оформляют довольно лояльно, хотя сумма будет меньше, чем коренным жителям. Но тем не менее можно рассчитывать на нормальные условия получения кредита. Мы узнали, в каких странах и на каких условиях граждане России могут приобрести недвижимость.

Проще всего покупать жилье в Германии, США, Канаде, Франции и Великобритании, хотя цены на жилье там начинаются от 100 тысяч евро. Также в список комфортных по кредитованию стран недавно вошла Испания. В Германии 50% стоимости жилья можно оплатить кредитом под 2 процента годовых, в Испании - 70% под 2,5 процента. В доступных странах условия более жесткие: от 6 до 9,5 процентов. Кроме того, мало просто оформить кредит, нужно, чтобы сначала вам его одобрили - а в Турции, Болгарии и Черногории с этим делом могут возникнуть проблемы.

Германия

Как уже было сказано, цены на недвижимость там довольно высокие. Квартира в столице обойдется вам в 290 тысяч евро. Но условия ипотеки все-таки выгодные, тем более что россияне уже стали постоянными покупателями немецкого жилья. Делают это и для себя, и в качестве инвестиции, так как рынок быстро развивается.

Самая большая вероятность одобрения кредита, если банк знает, что квартира будет сдаваться в аренду. Так создается уверенность, что платежи будут отдаваться вовремя, и ипотека покроется арендной платой.

Испания

Самая популярная страна среди россиян, желающих купить жилье. В основном самая распространенная локация - пригород Барселоны. Там предпочитают отдыхать в хороший сезон. Присматривают жилье у моря и рядом с хорошими школами и колледжами. В Испании практически нет проблем с оформлением кредита. В 2017-ом году, 3% покупателей недвижимости в этой стране были россиянами, а это десятое место среди всех иностранцев. Ставка процента в Испании колеблется между 2 и 6 процентами, а первый платеж составляет от 20 до 50 процентов всей суммы.

Болгария

В этой стране жилье приобретают в курортных городках у моря. Выбор жилья здесь колоссальный: от небольших студий до огромных домов. Примерная стоимость начинается от 1000 до 3500 евро. Ставка за кредит здесь выше, чем в более развитой Европе - от 8,5 годовых. Зато плюсов у этой покупки очень много: вы получите вид на жительство, а значит можете пребывать в стране более 180 дней в году (180 дней - столько можно быть в Болгарии по визе).

Фото: ubr.ua

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